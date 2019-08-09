Екатерина Колисниченко впервые показала новорожденного малыша

Новоиспеченная мама опубликовала в своем Instagram серию фотографий маленького Саввы. Ему исполнился месяц.
"Поздравляем тебя, сынуля! От себя скажу, что я очень рада, что мы сделали такую фотосессию! На фотках Савушке всего 6 дней, представляете? С тех пор он уже подрос и будет расти быстро, а у нас на память есть эти прекрасные снимки!", – подписала пост экс-участница телестройки.
Фанаты пришли в восторг от увиденного. "Какой милашка!", "О, Боже мой! Я ничего милее не видела!", "До чего он красивый! Такая невинная кнопочка!", "Катюнь, он просто чудо! Ну такой миленький!", "Прелесть!", "Очень сладкий!" – восхищались младенцем расчувствовавшиеся фолловеры.
"Поздравляю вас! Здоровья и счастья вам и ангелочку!" – от всей души пожелала фолловер.
Кроме того, многие отметили сильное сходство между малышом и его звездной мамой. "Катюш, а он копия тебя", "На маму, мне кажется, очень похож!", "Мини-Катя, но в мальчиковом обличии", – отметили внимательные подписчики.
Популярные темы форума
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Продолжение темы мамы—дочки
Памятники фашистам в России
Как переехать жить в Европу?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Главреду
Обсудим Олю Бузову?
Не делай добра!..
Звездные пенсионеры-мачИ и невозможно привлекательные богачи
О мамах и дочках