Екатерина Колисниченко впервые показала новорожденного малыша

Экс участница проекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко месяц назад впервые стала мамой. Она упорно скрывала сына от посторонних глаз, но наконец решилась показать его миру.

Новоиспеченная мама опубликовала в своем Instagram серию фотографий маленького Саввы. Ему исполнился месяц.

"Поздравляем тебя, сынуля! От себя скажу, что я очень рада, что мы сделали такую фотосессию! На фотках Савушке всего 6 дней, представляете? С тех пор он уже подрос и будет расти быстро, а у нас на память есть эти прекрасные снимки!", – подписала пост экс-участница телестройки.

Фанаты пришли в восторг от увиденного. "Какой милашка!", "О, Боже мой! Я ничего милее не видела!", "До чего он красивый! Такая невинная кнопочка!", "Катюнь, он просто чудо! Ну такой миленький!", "Прелесть!", "Очень сладкий!" – восхищались младенцем расчувствовавшиеся фолловеры.

"Поздравляю вас! Здоровья и счастья вам и ангелочку!" – от всей души пожелала фолловер.



Кроме того, многие отметили сильное сходство между малышом и его звездной мамой. "Катюш, а он копия тебя", "На маму, мне кажется, очень похож!", "Мини-Катя, но в мальчиковом обличии", – отметили внимательные подписчики.