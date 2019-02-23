Звезда "Дома-2" запаниковала из-за втянутого соска
Екатерине все чаще задают вопросы по поводу ее увеличившейся груди. В конце концов экс-звезда "Дома-2" решила честно рассказать поклонникам "о своих кокосах".
"Я не скрываю, что 2 года назад я сделала мамопластику – увеличила грудь при помощи имплантов. Доступ через низ ореолы – то есть сосок и молочные железы у меня полностью сохранены (по идее)... Сейчас у меня середина беременности и грудь сильно увеличилась, она стала тяжелой и соски стали болезненно чувствительными тоже увеличились..... Если честно, мне не нравятся эти изменения – они приносят мне дискомфорт", – поделилась своими страхами бывшая участница "Дома-2".
Катя опасается, что грудь будет еще расти и растянет кожу. По словам Колисниченко, импланты совершенно не чувствуются: вместе с ее возлюбленным (имя которого она до сих пор скрывает) Катя пыталась найти наощупь инородные тела – как заявляет экс-звезда "Дома-2", безуспешно.
Есть у бывшей участницы "Дома-2" и еще одна проблема. "К тому же я обладательница втянутого соска..... У кого такая же тема - меня поймут ))", – пишет Колисниченко. Катя слышала, что малыши детки до крови разгрызают сосок при грудном вскармливании. Звезда "Дома-2" признается, что очень этого боится.
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