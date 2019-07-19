"Катеринович": звезда "Дома-2" дала сыну странное имя

Звезда "Дома-2" рассказала подписчикам в Instagram, что сделала нелегкий выбор. Вариантов, по словам 31-летней Екатерины Колисниченко, было много, но ни один ей не нравился.
Вместе с мужем звезда "Дома-2" думала назвать мальчика Лукой, Петром или Федором. Однако эти имена, по словам участницы телепроекта, не подошли. В итоге родители выбрали имя Савва.
"Будем называть Саввой, Савелием, Савиком, Савенком, Савушкой... Моя любимая форма имени, выдуманная мной же, – Савен. Наш сладенький!" – написала Екатерина.
Колисниченко вышла замуж в мае. А уже 9 июля родила сына – в ЗАГС звезда "Дома-2" пошла беременной. Имя избранника участница телестройки до сих пор скрывает, в соцсетях нет ни одного общего фото. Вот и отчество ребенка Катя не разглашает. "Теперь все ясно – Колисниченко Савва Катеринович", – пишет она.
Звезда "Дома-2" сообщила, что будет крестить малыша через месяц. Няню искать она не собирается – рассчитывает на помощь своей матери. Поклонники ждут, когда Екатерина покажет лицо мальчика.
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