"Плачу у твоей кроватки": Тодоренко оставила слезливое сообщение сыну

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась проникновенной публикацией в соцсетях. Знаменитость написала письмо своему восьмимесячному сыну от певца Влада Топалова – Мише.

Трогательный пост теледива выложила в личном Instagram. Регина Тодоренко обратилась к наследнику.

"Мой сын – моя большая гордость. Каждый день я наблюдаю за тобой: как ты впервые улыбнулся 😃, как забавно отжался от пола, как нахмурил брови 🤨 и стал похожим на папу🙈, пробормотав "бу-бу-бу", как неуверенно, но смело пополз, как впервые обнял маленькими сильными ручками маму и произнес "мэ-мэ"!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметила знаменитость.

Регина призналась, что создала сыну совсем нетепличные условия. Ребенок почти не бывает дома. Родители берут его на съемки и возят из страны в страну.

"Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства, а твои бабушки утешают меня и говорят : "Перестань реветь, он выбрал вас еще на небесах и знал, что его родители - артисты", – написала Регина Тодоренко.

Знаменитость точно уверена, что детство Майкла пройдет за кулисами концертов отца и в гримерках шоу матери. Она пока даже представить не может, как это отразится на судьбе ее наследника.

"Мне абсолютно неважно, станешь ли ты артистом, нейрохирургом или маляром, главное – воспитать тебя большим ЧЕЛОВЕКОМ, а со всем остальным ты сам справишься!!! Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадется тебе на глаза, возможно, тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки, ты улыбнешься и позвонишь нам с папой, сказав спасибо за такое сумасшедшее детство)🙏🏻" – поведала Регина Тодоренко.