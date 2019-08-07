Звезда "Дома-2" об интиме с Глюкозой
СМИ сообщили о том, что у певицы Глюкозы тайная связь с Олегом Майами, бывшим участником скандально известного реалити-шоу "Дом-2".
Мужчина прокомментировал эти сведения.
Информация дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 августа 2019 года
СМИ сообщили о том, что у певицы Глюкозы тайная связь с Олегом Майами, бывшим участником скандально известного реалити-шоу "Дом-2".
Мужчина прокомментировал эти сведения.
Информация дополняется.
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