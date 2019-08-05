Солнцев разоблачил алчную Собчак перед свадьбой с Богомоловым

Шоумен Рустам Солнцев рассказал об истинной любви светской львицы. Он не исключает, что свадьба Собчак и Богомолова вполне может состояться.

По словам экс-участника "Дома-2", разговоры о свадьбе телеведущей и режиссера уже порядком надоели. Солнцев напомнил, что, по имеющейся информации, торжество намечено на 13 сентября.

"К тринадцатому им бы не развестись! В таких парах очень важна спешка. Надоедят друг другу, как это обычно бывает. В любом случае, я знаю Ксюшу, Богомолова знаю мало и признаюсь, не очень хочу узнавать", - заявил тележурналист. Рустам Солнцев отметил, что Ксения Собчак любит театр, пьесы, ходит на балет. "Скорее, чтобы сфотографироваться где-нибудь в Большом театре. Селфи это наше все", – едко добавил шоумен.

"Но любить режиссера. Это какие-то рамки, границы, бюджет государственный, и за него надо отчитываться", – размышляет звезда шоу "Дом-2". Рустам Солнцев разоблачил Собчак перед свадьбой с Богомоловым.

"Ксюше бы денег побольше, именно поэтому она так заворожена миллионерами. И я ее понимаю, богатые люди обладают энергетикой больших денег, власти", – заявил шоумен. При этом Солнцев уверен, что в течение летнего сезона Ксения Собчак обязательно будет замечена на яхте или на острове у очень богатого человека.

Что касается Константина Богомолова, то его Солнцев считает не очень талантливым и не очень симпатичным. "Хотя Виторган тоже. Это какой-то Ксюшин крест – быть с некрасивыми мужиками. И вот два некрасивых человека вместе, а ведут-то они себя как красивые. Ну что ж, дождемся свадьбы Собчак и Богомолова, посмотрим, я только за", – резюмировал Рустам Солнцев.

Напомним, 2 августа теледива ошарашила поклонников новостью: она вновь собралась под венец. Однако многие пользователи Сети не верят, что свадьба Собчак и Богомолова все же состоится.