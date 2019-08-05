"Так не годится": Ольга Бузова высказалась об измене

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Понедельник 5 августа
Лента новостей
17:56
В здании Академии ФСБ произошло возгорание
17:40
В Башкирии в ДТП насмерть разбился мотоциклист
17:19
В Удмуртии подросток украл у знакомой деньги и купил мотоцикл
16:46
Директор "Ленкома" рассказал о госпитализации
16:21
Под Москвой обнаружили обгоревший труп мужчины
15:47
Число пострадавших при взрывах в Красноярском крае выросло до четырех
15:21
Жена президента Сирии поборола рак
14:49
В Красноярском крае на складах с боеприпасами взрываются снаряды
14:44
Украинские учения вызвали у народа дикий смех
14:15
Русская Кардашьян "засветила" свою пышную грудь
14:05
Пьяный вусмерть вэдэвэшник разгромил кладбище под Москвой
13:52
Скорбящий Шнуров вспомнил свой "первый раз" с Токаревым
13:44
Как накачать спину к отпуску
13:39
Хлебникова столкнулась лоб в лоб с назвавшим ее алкашкой Шурой
13:34
Загадочный диагноз сына заставил семейную пару потратить миллионы
13:12
Сын Елизаветы II покоряет большое кино
12:59
Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
12:55
Пострадали дети: под Саратовом опрокинулся автобус
12:45
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
12:40
"Вы больше внука не увидите": бессердечная вдова Децла пошла по стопам Шепелева
12:27
Трое молодых петербуржцев пропали при восхождении на Эльбрус
12:12
"Мы поклялись и в радость, и в горе": Аверин обнародовал свои чувства
12:10
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
12:08
"Прекратите наживаться на Юле": Исаева с юристом заявилась к родителям Началовой
12:01
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
11:54
Нахала Зеленского выставили на посмешище в Москве
11:40
21-летняя футболистка из Москвы скончалась от остановки сердца
11:20
"Старый стал!": заболевшего Потапа разнесли в пух и прах
11:20
"Подружки нет": несовершеннолетний сын Григорьева-Апполонова заговорил о гомосексуализме
11:18
"Простая русская баба": рассеянная Гузеева угодила в грязь
11:01
Стало известно об уходе сына Елены Яковлевой
10:37
"Не может ходить": в семью Валерии пришла беда
10:31
Трамп поставил диагноз устроившим массовые расстрелы
10:08
Родные делят шикарное наследство Вилли Токарева
10:08
17 жертв: из-за ДТП в центре города прогремел мощный взрыв
09:41
Молодая жена Цекало откровенно о своей беременности
09:34
В Москве пешехода сбил мусоровоз
09:17
"Выползает голый зад": Билан ошарашил странным заявлением
08:39
Гороскоп на неделю
08:35
Почерневший Петросян: Спать не дает мне всю ночь
08:20
В погоне за молодостью: жена Макрона решилась на отчаянные меры
08:14
Брэд Питт надоумил: стало известно о тайной помолвке Леонардо Ди Каприо
06:21
Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву
06:20
Доигрался: Путин выписал черную метку наглецу Лукашенко
03:08
Истощить до смерти: раскрыт коварный план молодой жены Цекало
01:13
"Вы в своем уме?: известная певица вступилась за резко сдавшего Моисеева
23:16
Осталась без приглашения: Миддлтон пропустит 38-летие Маркл
21:09
Надоедливые мухи: Леди Гага ответила недругам топлес
20:37
"Точно умер?": Россияне отказываются верить в кончину Токарева
20:08
Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился из-за ЧП
19:17
"Зажигали в зоне": скандальный артист вспомнил о лихих временах с Токаревым
18:33
Буланова убита трагическим известием
18:23
Депутат Госдумы Федоров призвал сажать в тюрьму организаторов нелегальных митингов
17:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 августа 2019 года
16:58
"Мы помним": Иосиф Пригожин заговорил о горькой утрате
16:19
Обнародованы подробности смерти Вилли Токарева
15:47
Умер певец Вилли Токарев
15:12
Есть жертвы: в Москве элитная иномарка выгорела дотла
14:21
Гвоздь в крышку гроба: вскрылись новые преступления бежавшего с позором Порошенко
13:44
Удалившая все фото мужа Брежнева показала роскошное тело
13:42
10 погибших: неизвестный открыл стрельбу по людям возле бара
13:07
"Снова замуж": 50-летняя Бондарчук показала помолвочное кольцо
13:05
Умер обладатель премии "Оскар"
12:28
Киркоров взял детей на ночную вечеринку с полуголыми красотками
11:32
Оплевавшая завистниц Волочкова растянулась в микро-бикини
11:15
"Утренний опохмел": облюбовавшая цистерну алкоголя Наташа Королева произвела фурор
10:43
Малопривлекательно: грудь Собчак почти вывалилась из декольте
10:17
Представшая без прикрас Тодоренко откровенно высказалась о болезни
08:33
"Просто космос": Климова покорила снимком без макияжа
06:08
Дочь Виторгана подурачилась с Нинидзе
04:19
"Верни сетку Леонтьеву!": нелепый наряд Каменских подняли на смех
02:34
Звезда "Дома-2" жестоко избила жениха перед свадьбой (видео)
00:11
Стринги и шуба: Мороз отреагировала смелыми фото на известие о свадьбе Богомолова
22:27
"Какой хорошенький!": сын Лазарева очаровал танцем
20:05
"Худшее, что я читал": Маркл крепко врезали за безвкусицу
19:58
Появились сообщения об агентах ЦРУ на незаконном митинге в центре Москвы
18:28
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 августа 2019 года
17:52
Зеленский раззявил рот на лакомый кусок России
17:37
Никаса Сафронова настигла страшная беда
17:18
В "ЕР" выступили против штрафа за самостоятельное благоустройство двора
17:08
"Богиня": 50-летняя Бондарчук сразила наповал снимком в купальнике
16:48
Два человека пострадали: в Москве столкнулись полицейская машина и такси
16:21
"Вам делать больше нечего?": Водонаева вышла из себя из-за глупых вопросов
15:54
"Теплые и настоящие": Цымбалюк-Романовская и Шаляпин порезвились на пляже
15:30
"Я чуть в обморок не упала": Салтыкова пришла в шок от изуродовавшей себя дочери
14:27
Превратилась в иссохшую мумию: Калашникова о жутких последствиях пластики
13:51
"Вы все лучше и лучше": Чехова в тельняшке возбудила десантников
13:51
США готовит сокрушительный удар по России
13:18
"Надоел этот цирк!": Алибасов вызвал гнев очередной выходкой
13:02
"Симпатюга": 61-летняя Юдашкина показала голые ноги
12:44
"Очень красивая": Валерия в роковом образе свела с ума Полину Гагарину
12:36
Володин рассказал об отмене роуминга между Россией и Белоруссией
12:07
"Пришел в ужас": актер из сериала "Универ" рассказал о страшном диагнозе
12:03
"Эталон женской красоты!" – Порошина в подсолнухах привела в восторг
11:39
"Преступница": после грязных оскорблений россиян актриса Толкалина сообщила об уходе
11:29
Влюбленную Собчак спустили с небес на землю
10:40
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
10:30
Слабое дитя: беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз
10:08
В центре Москвы произошел крупный пожар
06:37
Большие губы и пустой взгляд: жену Тарасова сравнили с женщиной-рыбой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появились сообщения об агентах ЦРУ на незаконном митинге в центре Москвы
Звезда "Дома-2" жестоко избила жениха перед свадьбой (видео)
"Я чуть в обморок не упала": Салтыкова пришла в шок от изуродовавшей себя дочери
"Худшее, что я читал": Маркл крепко врезали за безвкусицу
"Теплые и настоящие": Цымбалюк-Романовская и Шаляпин порезвились на пляже
Стринги и шуба: Мороз отреагировала смелыми фото на известие о свадьбе Богомолова
Шоу-бизнес

"Так не годится": Ольга Бузова высказалась об измене

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Бузова рекомендует девушкам держаться подальше от мужчин, которые следят за жизнью "других баб". О том, как расправиться с такими представителями сильного пола, звезда рассказала в Instagram.

Продолжение: Бузова вступилась за затравленного Галкина и была раскритикована
прочитано 828 раз

Новая песня Ольги Бузовой "Лайкер" уже бьет все рекорды в чартах страны и успела покорить сердца поклонников. Все дело в том, что певица поет о ситуации, знакомой многим девушкам: "Мои хорошие, согласитесь, что каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда твоя вторая половинка лайкает всяких там. И вроде бы это всего лишь лайк, но в современном мире, это уже не просто сердечко в социальной сети, это флирт и знак внимания другому человеку", – говорит Ольга Бузова.

ПО ТЕМЕ

Бузова встала грудью за затравленного Галкина и получила под дых

"Лицо простофили": Лолита Милявская побила Ольгу Бузову

Изможденная Бузова перестала есть

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Лирическая героиня новой композиции звезды в очередной раз переживает из-за сложных отношений со своей второй половинкой: ее парень одаряет лайками чужих девушек или "других баб", как окрестила их сама певица. Кульминацией песни становится разоблачение неверного молодого человека, а в конце песни девушка в порыве ревности набрасывается на него.

Ольга Бузова, рассказывая о своей новой композиции, раздает влюбленным девушкам советы и призывает их бежать от мужчин, которые заглядываются на других, но прежде устроить им настоящий мозговой штурм: "Если ваши мужики лайкают фото других баб, ни в чем себе не отказывайте! Отлайкайте им мозги по полной". А вообще, лучше от этих #лайкеров держаться подальше", – пишет певица на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что новый сингл Ольги Бузовой значительно отличается от ее предыдущих: песня звучит в стиле 80-х, 90-х годов. Ранее в этом же стили выпустили свои хиты Дима Билан и Сергей Лазарев.

5 августа 2019, 16:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова на максималках: красотка показала новые формы

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
пусть выпустит новый хит, она любит количество,а качество бузову не интересует про то, как надо наказывать женшин,которые уводят мужиков из семьи с ребенком
Гость
Ответить
опять про тарасова
1

Популярные темы форума

Политика

Слабое дитя: беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз
США готовит сокрушительный удар по России
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
Дума рассмотрит обращение о признании геноцида южных осетин

Шоу-бизнес

Солнцев разоблачил алчную Собчак перед свадьбой с Богомоловым
"Так не годится": Ольга Бузова высказалась об измене
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
"Господи, прими за лекарство": онкобольной Вилли Токарев перед смертью хлебнул водки

Проишествия

"Унижала мое сексуальное достоинство": убийца модели-эскортницы пожаловался полиции на жертву
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре
"Неправильный выбор": страшная смерть дочери русского миллионера в Лондоне
Пассажиров метро избила вооруженная толпа (видео)

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Политика

Доигрался: Путин выписал черную метку наглецу Лукашенко

Батька перешел черту
Шоу-бизнес

Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву

Звезда позволила себе расслабиться

Шоу-бизнес

Почерневший Петросян: Спать не дает мне всю ночь

Юморист обнародовал необычное фото
Шоу-бизнес

Молодая жена Цекало откровенно о своей беременности

Говорят, что супруги посетили элитный роддом

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на август 2019 года
Гороскоп на август

Фоторепортажи

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири
Пикантные фото обманувшей всех модели
Извивающаяся Серябкина в белье довела народ до истерики

Спорт

"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой
Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Девушку искромсали на детской площадке в Подмосковье (видео)
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru