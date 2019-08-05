"Так не годится": Ольга Бузова высказалась об измене

Ольга Бузова рекомендует девушкам держаться подальше от мужчин, которые следят за жизнью "других баб". О том, как расправиться с такими представителями сильного пола, звезда рассказала в Instagram.

Новая песня Ольги Бузовой "Лайкер" уже бьет все рекорды в чартах страны и успела покорить сердца поклонников. Все дело в том, что певица поет о ситуации, знакомой многим девушкам: "Мои хорошие, согласитесь, что каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда твоя вторая половинка лайкает всяких там. И вроде бы это всего лишь лайк, но в современном мире, это уже не просто сердечко в социальной сети, это флирт и знак внимания другому человеку", – говорит Ольга Бузова.

Лирическая героиня новой композиции звезды в очередной раз переживает из-за сложных отношений со своей второй половинкой: ее парень одаряет лайками чужих девушек или "других баб", как окрестила их сама певица. Кульминацией песни становится разоблачение неверного молодого человека, а в конце песни девушка в порыве ревности набрасывается на него.

Ольга Бузова, рассказывая о своей новой композиции, раздает влюбленным девушкам советы и призывает их бежать от мужчин, которые заглядываются на других, но прежде устроить им настоящий мозговой штурм: "Если ваши мужики лайкают фото других баб, ни в чем себе не отказывайте! Отлайкайте им мозги по полной". А вообще, лучше от этих #лайкеров держаться подальше", – пишет певица на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что новый сингл Ольги Бузовой значительно отличается от ее предыдущих: песня звучит в стиле 80-х, 90-х годов. Ранее в этом же стили выпустили свои хиты Дима Билан и Сергей Лазарев.