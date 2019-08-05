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Шоу-бизнес

Дима Билан высказался в адрес "прогнившей системы ценностей"

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com
Дима Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Он поднял очень важную, но довольно щепетильную тему.
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На снимке исполнитель наклонился так, что голова оказалась между ног. Он улыбается, смотря в объектив.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Музыкант заявил, что ему хочется орать на все, что происходит вокруг. "На всю эту закручивающуюся, похожую на черную дыру воронку из наших умирающих принципов, устоев, моральных и этических", – высказался Билан.

Он отметил, что пять лет назад люди были совершенно другими: умели радоваться, были открыты и стремились к идеалам. "К недосягаемым высотам в виде больших личностей, у кого были стержневые характеры и четкое понимание, где белое, а где черное, что такое добро и что такое зло!" – пояснил Дима.

По его мнению, Instagram заполонил головы людей. Сейчас для многих важнее картинка, а не содержание. Если выбирать между полуголым накачанным мужчиной и юным талантливым композитором, который месяцами пишет музыку, то больше лайков наберет первый.

"Сегодня на первый план выползает голый зад, в котором нет ничего гениального. Он есть у всех!" – отметил исполнитель.

По данным URA.ru, большинство поклонников согласились с теорией Билана и прониклись его болью и негодованием на этот счет. "Дима! Ты человек. Человечище. Поверь, ты не один. Еще есть те, кто помнит другие ценности, и хочет, чтобы они жили!" – поддержала певца фанатка.

Автор: 5 августа 2019, 09:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как хорошел Дима Билан

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Рада,за Диму,что у нас в шоу-бизнесе есть таки люди,успешно прошедшие звездность ( тоже был и торс и ремень...понятно,что это для имиджа и рейтинга!), не смысле что он теперь не звезда,просто видно,что он по восточному мудрее (Это и по его участию в "Голосе" особенно заметно стало).Просто в вашем бизнесе больше собирается людей показушных, что ли,для них Инстаграмм и придумали,хотя это характерно для подросткового возраста,но видимо,кому не хватило внимания в детстве,им важно сейчас это. И ладно,у каждого свои игры.
Гость
Ответить
Фубля,<цензура>@дар.
1

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