Дима Билан высказался в адрес "прогнившей системы ценностей"

Дима Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Он поднял очень важную, но довольно щепетильную тему.

На снимке исполнитель наклонился так, что голова оказалась между ног. Он улыбается, смотря в объектив.

Музыкант заявил, что ему хочется орать на все, что происходит вокруг. "На всю эту закручивающуюся, похожую на черную дыру воронку из наших умирающих принципов, устоев, моральных и этических", – высказался Билан.

Он отметил, что пять лет назад люди были совершенно другими: умели радоваться, были открыты и стремились к идеалам. "К недосягаемым высотам в виде больших личностей, у кого были стержневые характеры и четкое понимание, где белое, а где черное, что такое добро и что такое зло!" – пояснил Дима.

По его мнению, Instagram заполонил головы людей. Сейчас для многих важнее картинка, а не содержание. Если выбирать между полуголым накачанным мужчиной и юным талантливым композитором, который месяцами пишет музыку, то больше лайков наберет первый.

"Сегодня на первый план выползает голый зад, в котором нет ничего гениального. Он есть у всех!" – отметил исполнитель.

По данным URA.ru, большинство поклонников согласились с теорией Билана и прониклись его болью и негодованием на этот счет. "Дима! Ты человек. Человечище. Поверь, ты не один. Еще есть те, кто помнит другие ценности, и хочет, чтобы они жили!" – поддержала певца фанатка.