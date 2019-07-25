"Осталось набить татуху": психанувший Билан вступил в отряд Баскова

Артист опубликовал пару новых снимков в личном Instagram. Дима Билан предстал перед подписчиками с окрашенными в блонд волосами.
"В этот раз я на светлой стороне!" – коротко подписал пост вокалист. Одним из первых на публикацию отреагировал певец Николай Басков. Артист поздравил коллегу с вступлением в отряд светловолосых. "Привет блондинам", – написал он.
Резкая смена имиджа удивила поклонников Димы Билана. Интернет-обыватели на комментарии не поскупились – артиста сравнивали с Джонни Деппом и солистом группы "Отпетые мошенники". Кто-то даже предположил, что певец решился на перемены из-за серьезного эмоционального потрясения.
"Лапочка 😍 такой хорошенький цыпленочек 😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот это поворот ))) теперь осталось набить татуху и вообще 👌🏼💯🌪🔥😁 атасссс", "Оу ,....зачем милый Дима ты это сделал ? Ты нравился мне до покраски хохолка ... а теперь я в смешанном чувстве ...", "Сначала подумал что это Депп 😂👍", "Джони Депп?", "На Джонни Деппа чем-то похож☺️", "Стал похож на парня из "Отпетых мошенников", "Какой крутой чуб", "Да ладно..😳Вот это психанул..😂 Неожиданно,но что то в этом есть! Определенно!!😉" – рассуждали фанаты Димы Билана.
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