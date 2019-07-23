Билан грязно выругался во время нервного срыва

Артист показал поклонникам, как распаковывает покупки для дома. На видео запечатлено, как исполнитель долго занимается бытовой рутиной. В какой-то момент у Димы Билана явно сдают нервы.
Устав, певец психует и грязно ругается: "Все, *** я (замучался. – Прим. ред.)". Кроме того, он снабдил ролик подписью: "Сил больше нет".
Отметим, что Дима Билан не дает поклонникам скучать. Так, в Сети активно обсуждают его недавно вышедший клип на песню "Про белые розы". Новое творение певца собрало массу положительных отзывов, однако есть и те, кто считает, что видео не удалось.
Как писали "Дни.ру", в Сети после выхода клипа Димы Билана даже заговорили о новом большом культурном явлении. Telegram-канал "Русский шаффл" заметил, что у современных музыкантов появилась новая мода – на толерантность. "За последнюю неделю вышло четыре совершенно одинаковых клипа – Димы Билана ("Про белые розы"), Крем Соды ("Никаких больше вечеринок"), Егора Крида ("Сердцеедка") и Артура Пирожкова ("Алкоголичка")", – писали авторы канала.
Последние несколько месяцев стали для Димы Билана непростыми. Артист сломал ногу – ему пришлось перенести операцию и курс реабилитации. Певец уже пошел на поправку и, судя по всему, прекрасно себя чувствует.
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