Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 августа 2019 года

Оплевавшая завистниц Волочкова растянулась в микро-бикини
Балерина порадовала поклонников эффектным снимком. Анастасия Волочкова показала фирменный шпагат.
В личном Instagram знаменитость опубликовала фото с курорта. Танцовщица, облаченная в микро-бикини лазурного цвета, демонстрирует вертикальную растяжку. За спиной Анастасии Вилочковой открывается роскошный вид: большой бассейн и высокие пальмы.
Малопривлекательно: грудь Собчак почти вывалилась из декольте
Теледива шокировала народ экстравагантным нарядом. Ксения Собчак примерила крайне легкомысленный образ.
В Stories личного Instagram знаменитость опубликовала пару свежих фото. Теледива позирует за рулем авто.
Представшая без прикрас Тодоренко откровенно высказалась о болезни
Недовольная телеведущая Регина Тодоренко предстала перед поклонниками без макияжа.
Знаменитость откровенно высказалась о своем отношении к болезни.
Удалившая все фото мужа Брежнева показала роскошное тело
В Stories личного Instagram вокалистка опубликовала пикантный снимок.
В кадре Вера Брежнева позирует в черном топе на тоненьких бретельках. Наряд подчеркивает идеальные формы знаменитости.
"Утренний опохмел": облюбовавшая цистерну алкоголя Наташа Королева произвела фурор
Певица Наташа Королева показала забавное фото со свадьбы своих друзей. Знаменитость предстала перед поклонниками в ярком платье около цистерны с пивом.
На опубликованном в Instagram снимке Королева выглядит потрясающе. Сюжет забавного фото говорит о том, что Королева готова продавать пенный напиток всем желающим.
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