Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 августа 2019 года

Влюбленную Собчак спустили с небес на землю
Последний пост на странице Ксении Собчак в Instagram вызвал множество недовольных отзывов. Подписчики считают, что телеведущей следует взяться за голову и вспомнить о своей роли.
"Ксения, почему вы не поднимаете проблему о пожаре? Вы же хотели быть главнокомандующим нашей страны. Вот вам тот случай доказать то, что вы так красиво кричали с трибун. Или вам эта ноша не по силе?", – обратился к звезде возмущенный пользователь.
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