"Его жизнь под угрозой": Джигарханяну сделали серьезное предупреждение

Участник "Битвы экстрасенсов" признался, Джигарханян – его любимый актер. "Он всегда мне нравился, особенно его личность, потому что он не в рамках нации думает. Он очень мирный человек. Кроме того, он является одной из наиболее памятных фигур СССР", – поделился Рзаев в беседе с "Дни.ру".
Эзотерик пожелал Армену Джигарханяну скорейшего выздоровления. При этом Зираддин предупредил звезду театра и кино о возможной беде.
"К сожалению, его жизнь под угрозой. Он в течение года очень серьезно должен заниматься здоровьем. До июня 2020 года для него очень тяжелый период", – заявил Рзаев. Он добавил, что особенно опасное время для Армена Джигарханяна выпадает на начало следующего года.
Как писали "Дни.ру", народного артиста СССР Армена Джигарханяна 20 августа выписали из больницы, он находится дома. На следующей неделе актер приедет в театр. По словам официального представителя звезды Артура Согомоняна, артист чувствует себя нормально.
Напомним, 14 августа СМИ сообщили о том, что Армен Джигарханян был доставлен в реанимацию. Позже эту информацию опровергли. По словам близких, актер приехал в больницу на плановую профилактику,
Популярные темы форума
Я очень люблю музыку
Ищу человека!...
Батюшка пристает ко мне
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Девушка снималась в порно
Животные
Что происходит с Джигарханяном?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Ненавижу свекра
Ненавижу жмотов