Раскрыты планы прооперированного Джигарханяна

Выяснилось, что госпитализированного 14 августа народного артиста СССР выпишут 19-го, либо 20 августа. И дома сидеть он, судя по всему, не намерен.
"Завтра утром он уже точно будет дома. Я на это надеюсь. И первым делом он пойдет в театр", – цитирует Артура Согомоняна Teleprogramma.pro. Кроме того, он подчеркнул, что попадание 83-летнего актера в больницу не было связано с экстренной госпитализацией из-за резкого ухудшения здоровья.
По словам помощника Армена Джигарханяна, на самом деле знаменитость планово положили под капельницу. Сейчас он чувствует себя нормально.
Напомним, ранее друг звезды театра и кино, кинопродюсер Марк Рудинштейн сообщил, что у Армена Джигарханяна просто поднялся сахар в крови и его должны выписать через три-четыре дня. Но обозначенный срок уже прошел.
Как писали "Дни.ру", по некоторым данным, 15 августа легендарному актеру сделали операцию – установили кардиостимулятор последнего поколения. Как утверждает Telegram-канал Mash, Армен Джигарханян уже самостоятельно передвигается по палате и отделению. Пока он мало говорит, но есть явная положительная динамика.
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