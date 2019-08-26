"Мы алкоголики": Охлобыстин сделал шокирующее признание

По словам актера, на заре его профессиональной деятельности, которая пришлась на начало лихих 90-х, у него были сложности, решить которые помогал алкоголь.
Иван Охлобыстин поделился, что выпивка способствовала ему заключать с партнерами взаимовыгодные сделки. Сам актер изначально был равнодушен к алкоголю, но решил, что нужно держать марку перед остальными. "Если ты не пьешь – можешь забыть о карьерном росте и новых знакомствах", – приводит слова звезды сайт "Комсомольская правда".
Он вспомнил, как начал выпивать. "У меня была красивая бутылка абсента и набор из семи венских рюмочек. Я был неопытен, все семь наполнил и все семь выпил. Так открыл всю эту алкоголическую тематику, а потом года четыре жег", — рассказал Иван Охлобыстин.
Артист отметил, что после этого у него все наладилось с работой. Но, попав в сети зеленого змея, он понял, что ситуация стала критической: алкоголь заменил актеру воду. Решив употреблять меньше спиртного, Иван Охлобыстин стал отказываться от участия в светских мероприятиях, где есть риск сорваться.
"Я же русский человек, время от времени мне очень хочется выпить, но я понял, что не стоит. Поэтому, когда бываю в храмах, где есть икона "Неупиваемая чаша", на всякий случай свечку ставлю", – признался Иван Охлобыстин. Он добавил, что и его жена Оксана Арбузова так же, как и он, не против спиртных напитков.
Знаменитая чета заключила договор, что иногда вместе, на даче, вдали от городской суеты, они могут позволить себе выпить. По словам Ивана Охлобыстина, супруга предпочитает виски, а звезда "Интернов" наливает себе порто.
"В душе мы алкоголики, совершенно точно, без вариантов. Мы достаем тюльпановидные серебряные кубки и пьем", – сделал шокирующее признание Иван Охлобыстин.
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