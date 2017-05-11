Дочери Ивана Охлобыстина крадут платья

Воцерковленный актер рассказал о воспитании детей. Дочери у него "стальные".

Актер, писатель и священник Иван Охлобыстин воспитывает шестерых детей. Два сына и четыре дочери – его отрада и утешение. По словам Ивана, его работа наследникам неинтересна: "Они равнодушны, но, если кто-то из детей захочет, препятствовать не буду".

"Анфиска взрослая совсем, полицию вызвать может на меня, – рассказал он о старшей дочери. – Дочкам ничто современное не чуждо. Они интересуются тряпочками, тырят платья у мамы".

Не исключил Иван и того, что у девушек есть возлюбленные. "Пока меня не знакомили. Они деликатно относятся к этому вопросу. Я тоже стесняюсь, потому что есть договоренность, что не буду влиять на их выбор. Я сказал: "Когда поймете, что влюблены и готовы создавать отношения, тогда я вынужден буду поучаствовать". Но они девки стальные", – отметил артист.

Публикация от @psykero1477 Авг 9 2016 в 1:40 PDT

Сообщил Охлобыстин и о профессиональном выборе своих отпрысков. "Варя выбрала медицинский институт. Мы не терпим протеже в плане образования – во вред это все идет. Мои дочки – дети нового поколения. Варя считает, что земная профессия не помешает ей заниматься вокалом. Ее сестре Дусе 19 лет, и она придерживается такого же мнения. Евдокия играет на электрогитаре и учится на орнитолога, птичек изучает. При этом она модница у меня, ей фламенко хорошо танцевать – чернявенькая, красивая. Старшая дочь Анфиса, ей 20 лет, выбрала специальность маркетолога. Младшие дети, сыновья – 11-летний Савва и 16-летний Вася, – пока не определились с профессией", – цитирует Ивана журнал StarHit.