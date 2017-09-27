Охлобыстин плачет по ночам

Актер, писатель и священник Иван Охлобыстин ответил на вопросы поклонников. Он рассказал, что заставляет его плакать.

По словам знаменитости, плачущий мужчина вызывает неудобные чувства. "Плакать больше свойственно женщине – она эмоциональна, а мужик должен держаться", – заявил Иван. При этом он признался, что тоже иногда может всплакнуть. Например, когда смотрит кино. Одним из таких фильмов стал "Остров" Павла Лунгина. "Иногда наворачиваются слезы, когда теряешь людей, которых даже не знал", – добавил актер.

Также заплакать Охлобыстина может заставить и злость. "Помню, как стояла осень, мне нужно было вставать в семь утра. Я лег в десять. Только глаза закрыл – начал жужжать комар. Он меня промучил часов до пяти. И я от ярости всплакнул", – рассказал артист. А высыпаться для него крайне важно – у знаменитости довольно плотный график. Чего-чего, а востребованности в профессии ему не занимать.

Правда, далеко не все предложения ему по душе. "Зовут сниматься часто, но я забраковал сценариев 40. Полная жесть либо порнуха, подлая игра на растление либо ни о чем – без сверхзадачи, даже сюжета порой нет", – сетует звезда.

Но одно достойное предложение, по его словам, все-таки есть. "В октябре начинаем снимать "Физрука". Я, как всегда, играю злодея, а Дмитрий Нагиев – хорошего парня", – цитирует Охлобыстина WDay.ru.

Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) Июл 25 2017 в 10:16 PDT

Напомним, ранее артист рассказал и о профессиональном выборе своих наследников, которых у него, к слову, шесть. "Варя выбрала медицинский институт. Мы не терпим протеже в плане образования – во вред это все идет. Мои дочки – дети нового поколения. Варя считает, что земная профессия не помешает ей заниматься вокалом. Дусе 19 лет, и она придерживается такого же мнения. Евдокия играет на электрогитаре и учится на орнитолога, птичек изучает. При этом она модница у меня, ей фламенко хорошо танцевать – чернявенькая, красивая. Старшая дочь Анфиса, ей 20 лет, выбрала специальность маркетолога. Младшие дети, сыновья – 11-летний Савва и 16-летний Вася – пока не определились с профессией", – рассказал Охлобыстин.