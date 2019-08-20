Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы, он находится дома. На следующей неделе актер приедет в театр. "Самочувствие его нормальное", – цитирует официального представителя звезды Артура Согомоняна агентство "Москва".
Напомним, 14 августа СМИ сообщили о том, что Джигарханян был доставлен в реанимацию. Позже эту информацию опровергли. По словам близких, актер приехал в больницу на плановую профилактику, сообщает RT.
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