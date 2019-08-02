Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 августа 2019 года

44-летнюю Рудковскую заплевали за откровенные фото на яхте
Музыкальный продюсер отметила отпуск на острове Сардиния. Фотографиями с отдыха звезда поделилась в Instagram.
На снимках Яна Рудковская позирует в леопардовом купальнике с изображением кошачьей мордочки. Пользователи разнесли телеведущую в пух и прах. По их мнению, 44-летняя знаменитость выглядит нелепо в молодежном наряде.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Алименты не заплатил, значит все???
Откуда вы?
Смертная казнь в России
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Не покупайте арбуз, кабачки, чеснок - опасно
Малиновое варенье
Ризо и Оболенская?