Выбил дверь: звезда шоу "Дом-2" довела возлюбленного до припадка

В паре Евгения Ромашова и Юлии Белой который день разлад. Участники шоу "Дом-2" постоянно скандалят.

В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. На видео Евгений Ромашов пытается выяснить причину недовольства подруги. Участник шоу "Дом-2" не может понять, почему девушка опять недовольна.

Требуя немедленного ответа, Ромашов принялся хватать Белую за руки. Юлия завопила от боли, одарила избранника несколькими оплеухами, а после заплакала.

Евгений немного смягчился, он усадил возлюбленную на кровать и принялся успокаивать. Слово за слово – парочка вновь начала скандалить. Юлия заявила, что устала и хочет побыть на улице одна.

После Белая вышла из комнаты хлопнув дверью. Ромашова поступок подруги вывел из себя. В припадке гнева от выбил ногой дверь. "Каждый день какой-то психоз", – кричал участник шоу "Дом-2".

Поклонники телестройки уверены, что Юлия устала от стабильных отношений. Девушка хочет выпорхнуть из рутины и полететь навстречу новым эмоциям, возможно, с новым возлюбленным.

"Она просто поняла что он влюбился и ей стало скучно, дура все о нее ноги вытерали, а он полюбил, почему в жизни так что за мазахизм🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ люди если вас полюбили любите в ответ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ей скорее всего нравится другой поэтому такая реакция", "Мне кажется что она хочет с ним расстаться, потому что на поляне много новых парней", – рассуждают поклонники шоу "Дом-2".