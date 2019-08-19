Чумакова сняли целующимся с другой женщиной

Союз Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считается одним из самых прочных и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Артисты полностью доверяют друг другу. Даже если одного из них снимают целующимся с другим партнером.

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