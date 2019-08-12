"Мы его потеряли": Цымбалюк-Романовская об исчезнувшем Джигарханяне

"Что значит обобрали? Народный артист должен был жить все время со мной в квартире, которую он выбрал, которую для него обставили, в которой до сих пор прописан. Мы просто не знаем, где сейчас народный артист и что он сам думает по этому поводу", – ответила на каверзный вопрос Цымбалюк-Романовская.
После Виталина отметила, что не видела экс-супруга два года, он исчез из ее жизни. Пианистка хотела бы повидаться с артистом и, возможно, услышать от него претензии лично.
Цымбалюк-Романовская отметила, что гордится тем, какой женой была Армену Борисовичу. По ее словам, в браке с ней он полноценно трудился, выходил в свет и прекрасно выглядел.
"С тех пор как Армен Борисович находится в другом месте пребывания, к сожалению, он ни на сцену не выходит, ни интервью не дает, и мы его потеряли в информационном поле зрения. Мы с Арменом Борисовичем жили и оформляли отношения так, как этого хотел Армен Борисович", – подчеркнула пианистка.
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Цымбалюк-Романовская сообщила, что несколько раз пыталась связаться с Джигарханяном, но пока у нее ничего не вышло. Более того, Армен Борисович сам хотел ей позвонить, но ему помешали находящиеся с ним люди.
"Это происходит не только со мной, из его бывшего окружения люди пытались с ним связаться, родственники, но Армена Борисовича подпускают только к тем, к кому считают нужным", – отметила Виталина Цымбалюк-Романовская.
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