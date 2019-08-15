"Какая неприятная девочка": детское фото Пугачевой раскритиковали

На фан-странице Примадонны в Istagram появилось ее редкое фото. На снимке будущей певице около трех лет.

На фан-странице Аллы Пугачевой появляются фотографии певицы и ее семьи. Автор очередной публикации творчески подошел к своему делу и создал коллаж, на котором совместил снимки разных лет. Один из них общественность не раз могла лицезреть, а вот второй является раритетным.

На фото запечатлена совсем еще маленькая Алла Борисовна с белым бантом на голове и в модном по тем временам платьице, передает Teleprogramma.pro. Пользователи Сети отметили, что девочка на фото совсем не похожа на младшую дочку артистки Лизу Галкину. А завистники поспешили его обсудить. "Какая неприятная девочка Алла в детстве. Страшная", "Она совершенно на себя не похожа", "Во что превратили такую весёлую девчушку", – написали подписчики.

Алла Пугачева родилась в 1949 году в Москве, где и провела детство и юношеское время. С пяти лет она стала увлекаться музыкой и постепенно взбиралась на вершину отечественной эстрады. Волевой характер помог Алле Борисовне пройти все преграды, которые возникали на ее пути. Сейчас певица является мамой троих детей и женой известного телеведущего и юмориста Максима Галкина.