Близкий друг раскрыл всю правду о состоянии Армена Джигарханяна

Жизни Армена Борисовича ничего не угрожает. Согомонян утверждает, что это было всего лишь плановое обследование перед новым театральным сезоном. Кроме того, Артур рассказал, что раз в два месяца режиссеру капают препараты для поднятия иммунитета.
Согомонян недоумевает, кто и зачем распускает грязные сплетни. Он заверяет, что актер чувствует себя отлично и находится в полном здравии.
"Он в хорошем настроении и с нетерпением ждет, когда его выпишут. В понедельник Армен Борисович будет в строю. Это крайний срок", – подчеркнул Артур.
Накануне друг Джигарханяна, продюсер Марк Рудинштейн рассказал в беседе с teleprogramma.pro, что у актера обострился сахарный диабет.
Отметим, 15 августа артист пережил сложную операцию. Врачи установили ему кардиостимулятор последнего поколения. Как писали ранее "Дни.ру", у Джигарханяна сложная форма аритмии.
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