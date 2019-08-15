Прооперированный Джигарханян в тяжелом состоянии

Армен Джигарханян перенес операцию. Его состояние оставляет желать лучшего.

О хирургическом вмешательстве сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, Армен Джигарханян находится в тяжелом состоянии. Операцию легендарному артисту провели утром 15 августа. Медики установили актеру сложный кардиостимулятор последнего поколения.

Все прошло в штатном режиме, Армен Джигарханян находится в сознании. Однако состояние его оставляет желать лучшего. У артиста сложная форма аритмии.

Интересно, что в близком кругу о госпитализации актера говорят самое разное. Друг Артур Согомонян заявил, что Джигарханян находится в больнице на профилактическом обследовании. "Никаких острых заболеваний нет, у него просто плановая профилактика. Никакой реанимации нет. Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет", – заявил Артур Согомонян журналистам. В театре Армена Джигарханяна и вовсе не знают о том, что артист в больнице.

Состояние легендарного актера ухудшилось на фоне скандала с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Два года назад осенью стало известно о том, что он разругался с супругой, обвинив ее в мошенничестве и лжи. Артист даже снялся в шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", однако конкретно рассказывать о причинах ссоры отказался.

Далее было еще несколько программ, в которых актер не участвовал, зато активно снималась Виталина Цымбалюк-Романовская. Разгорелся большой скандал, который увенчал развод артиста и пианистки. После расставания они ни разу не виделись. "Я с Арменом Борисовичем прожила счастливых 16 лет, я была ему верной женой. Все было хорошо до того времени, пока не случились всем известные события. Но, кстати, если бы всем известные события не случились, мы бы до сих пор тихо работали в театре, и о нас бы никто не знал. Ну Армен Борисович – великий актер, а обо мне гораздо меньше глупостей говорили бы. А сейчас – что имеем, то имеем", – заключила в свежем интервью Виталина Цымбалюк-Романовская.