"Он никого не узнает": Цымбалюк-Романовская сообщила о необратимых изменениях у Джигарханяна

"Я уверена, что если бы мы встретились, Армен Борисович меня бы не узнал, – уверяет киевская пианистка.– Вернее, не смог бы назвать мои фамилию, имя и отчество. Впрочем, не только мои, наверное – провалы в памяти начались еще при мне, хотя тогда мы могли это скрывать".
"Не знаю, что с ним делают так называемые друзья, но он резко сдал, причем в мозгу, как я понимаю, происходят уже необратимые, к сожалению, изменения", – вздыхает Виталина Цымбалюк-Романовская.
Между тем, всего пару недель назад 83-летнего Армена Джигарханяна привозили на сбор труппы в театр, где он продолжает работать художественным руководителем. Возникает вопрос о том, как актер в таком состоянии исполнял должностные обязанности.
Это напоминает диалог из "Собачьего сердца" Михаила Булгакова: "-Как же, позвольте?.. Он служил в очистке... – Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь".
Напомним, 15 августа, как сообщил Telegram-канал Mash, Армен Джигарханян перенес серьезную операцию. Ему установили сложный кардиостимулятор последнего поколения. Однако пока состояние артиста оценивается как тяжелое.
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