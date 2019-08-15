"Он никого не узнает": Цымбалюк-Романовская сообщила о необратимых изменениях у Джигарханяна

Новость о том, что Армен Джигарханян перенес тяжелую операцию, огорчила поклонников. Люди молятся о здоровье народного артиста. А корреспондент "Дни.ру" поговорил в это время с его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Кто еще знает актера так хорошо!



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