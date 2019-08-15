Фаворитка Пугачевой шокировала откровенными лесбийскими играми

В Монако продолжается Русский музыкальный фестиваль. Однако главными героинями второго дня стали украинские звезды Loboda и MARUV. Корреспондент "Дни.ру" смотрел их выступления, открыв рот.



Maruv в этом году должна была представлять Незалежную на "Евровидении". Но вмешалась политика, и певица на конкурс не поехала. Наверное, не жалеет об этом, поскольку после всей этой шумихи ее карьера резко пошла в гору. Сегодня она желаемый гость на лучших музыкальных фестивалях. В июле артистка выступала на "Лайма. Рандеву. Юрмала" и на Europa Plus Live. В августе после Русского музыкального фестиваля в Монако едет с сольными концертами в Сочи и Новосибирск.

Эпатажная, смелая, дерзкая, она работает в стиле клубного электро-попа и несет шокирующую эстетику BDSM. Латекс, кожа, чулки, маски – агрессивная сексуальность давно стали "фишкой" MARUV. Каждый ее номер – это призыв. Она целуется с девушками, ласкает их прямо на сцене. Такая смелость нравится даже Алле Пугачевой. На недавнем фестивале в Юрмале Примадонна стоя аплодировала молодой артистке.

Но это всего лишь ее образ, который нравится публике. Вне света рампы Maruv перевоплощается в Анну Корсун и ведет вполне добропорядочную семейную жизнь.

Гостей Русского музыкального фестиваля в Монако выступление сексуальной киевлянки завело донельзя. "Наверное, сегодня ночью будет борьба за увеличение рождаемости", – остроумно заметил ведущий концерта.

Среди тех, кто подпевал и приплясывал под MARUV, были продюсер Яна Рудковская, блогер Ида Галич и дизайнер одежды Катя Добрякова. Она, кстати, одела все Лазурное побережье в свои футболки с веселыми надписями: "Ближе стало, однако, Монако", "Я себя не берегу на Лазурном берегу", "Буду пить Вдову Клико я в Монако", "Днем буайбез, вечером FES". Богачи сметали их по 100 евро как горячие пирожки – себе, детям, женам, любовницам.

