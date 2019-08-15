Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест

Алла Пугачева живет в огромном замке в деревне Грязь вместе с молодым мужем Максимом Галкиным и их детьми Гарри и Лизой. Плюс штат помощников. Есть у Примадонны есть и другая недвижимость. В поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья находится дача артистки.
Много лет назад это имущество попало в скандал. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования МПР РФ обеспокоилось баней Пугачевой, построенной в 36,5 метра от Истринского водохранилища вместо положенных 55. Тогда звезду попросили снести постройку.
А теперь чиновников тревожит железный забор, который, по их мнению, ограничивает другим дачникам доступ к воде. Зимой 2018 года был составлен протокол об административном правонарушении. Примадонне выписали штраф на три тысячи рублей, поскольку забор "преградил доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе", сообщает сайт "Комсомольская правда".
Однако Пугачева штраф не заплатила, потому что на нее наложили административный штраф в двукратном размере – шесть тысяч рублей. В худшем случае артистке грозит административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Отметим, что на участке проживает ее внук Никита Пресняков вместе с супругой. Примадонну тут давно не видели. Соседи рассказали, что Пугачева не снесла никакие постройки, а в заборе есть калитка.
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