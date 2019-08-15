Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 августа 2019 года

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Несколько дней назад балерина отправилась в Грецию. Во время отдыха с Анастасией Волочковой случилась беда.
В личном микроблоге знаменитость разместила снимки окровавленного колена. "Боль дикая", – призналась Анастасия Волочкова.
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