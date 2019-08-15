Врачи спасают рассказавшую о ребенке Семенович

Анна Семенович является одной из самых эффектных и сексапильных женщин в отечественном шоу-бизнесе. Артистка гордится своими аппетитными формами, подчеркивая их декольтированными нарядами. Однако, как говорится, нет предела совершенству – Семенович отправилась в специализированную клинику. Там певица намерена скинуть лишний вес и подтянуть фигуру.
Об этом она рассказала в Instagram. В приложении Stories исполнительница показала распорядок дня, куда включены физкультура, душ Шарко, разные виды массажа и многое другое. Певица придерживается определенной схемы питания и пьет много воды.
По словам Анны, у нее расписан каждый час. Так, она уже позанималась на беговой дорожке в специальном костюме и перекусила тыквенным супом. Семенович рассказала, что в первый день пила один кисель, но у нее разболелся желудок, и медики скорректировали рацион. Артистка подчеркнула, что худеет под неусыпным вниманием врачей. Цель у Анны серьезная – скинуть за неделю четыре килограмма.
Ограничения даются звезде с трудом. "С голодухи смотрю на дерево с яблоками. Тут все его подъедают. Я тоже думаю, пойти съесть, что ли, одно", – пошутила певица, демонстрируя подписчикам живописное дерево в парке. Впрочем, совсем голодом ее не морят. К примеру, на завтрак Анна получила печеное яблоко, творожный смузи и черный чай.
Ходят слухи, будто 39-летняя артистка приводит себя в форму, чтобы забеременеть. Ранее она откровенно ответила на вопросы о личной жизни, в частности когда планирует стать матерью. "Как только найду достойного папу для детей, так сразу", – заявила Анна Семенович. Певица не отрицает, что хочет замуж и мечтает родить дочь. Ребенок, по словам вокалистки, должен быть похож на нее.
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