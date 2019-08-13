Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 августа 2019 года

Появились данные о расставании Ксении Бородиной с мужем
Наблюдательные поклонники сделали вывод о грозящем Ксении Бородиной и Курбану Омарову разводе по нескольким причинам. Они обратили внимание, что муж ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" публикует в Instagram видео, снятые вне семейного гнездышка. А на днях Омаров заявил, что продает свой внедорожник.
Не добавляют оптимизма и публикации. Один из кадров, на котором позирует с Ксенией, Курбан подписал так: "Любой человек может войти в вашу жизнь и сказать, как сильно он вас любит. Но не все смогут это показать, доказать и остаться в вашей жизни". А в годовщину свадьбы поблагодарил жену за терпение: "Я знал, что она сильный человек, но не думал, что настолько".
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