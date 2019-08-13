"Этот цирк уже всем надоел": что стоит за браком Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Известие о свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной прозвучало как гром среди ясного неба. Подноготную отношений продюсера и актрисы раскрыла его подруга.

До недавнего времени Ляна Фридман была близкой подругой Бари Алибасова. Однако теперь они не общаются. Якобы после женитьбы на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной музыкальный продюсер практически вычеркнул из жизни старых друзей. "Все друзья, с которыми он раньше общался, в полном игноре. Я уж не знаю, Лида ли этому поспособствовала, но факты говорят сами за себя", – заявила Ляна Фридман.

О браке Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной она отзывается негативно. "Этот цирк с его стороны уже всем надоел. О каком счастье здесь может идти речь, если там ничего нет? Счастье – это когда жена встречает тебя дома с накрытым столом, спрашивает о делах и проблемах. А они даже живут в разных квартирах. В этом браке ничего нет. Бари использует Шукшину в своих целях", – цитирует подругу Бари Алибасова "Собеседник".

По ее словам, раньше между продюсером и актрисой тоже не было близких отношений. "Никогда ее не было в его жизни. Максимум она один раз в два года заходила к нему на Арбат чай попить. Одна знакомая Бари, которая принимает его всегда в Германии, тоже уверена, что это замужество – филькина грамота", – заключила Фридман.

Ляна убеждена, что положить конец этому браку сможет только Лидия Федосеева-Шукшина. Дескать, когда-нибудь актриса устанет от этой "клоунады". "Стоит Лиде захотеть, Бари не будет переступать порог ее дома", – заявила подруга Бари Алибасова. Она добавила: "Знаете, иногда мне кажется, что Лида и сама не ожидала, во что вступит благодаря Бари".