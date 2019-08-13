Раскрыты причины ухода Наргиз от Максима Фадеева

Блогер и модель Ксюша Славина заявила, что солидарна с мнением о Максиме Александровиче, ведь его называют самым скандальным продюсером. Она отметила, что такого массового расторжения контрактов не было ни у кого, кроме Фадеева.
Ксюша считает, что все нынешние и экс-участники лейбла MALFA действительно талантливые певцы с сильным голосом. Они вполне могли бы развиваться как свободные единицы. "Поэтому в стенах лейбла становится тесно", – высказалась модель.
"Но почему не дать спокойно такой возможности? Обязательно чтоб уйти, надо пройти девять кругов ада. Постоянные скандалы, какие-то разбирательства", – сказала с недоумением Славина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Человек — ощущает себя, свои мысли и чувства, отделенными от всего мира — и это его оптический обман! Эта иллюзия стала тюрьмой для нас, ограничивающей нас миром собственных желаний. Наша задача — освободиться из этой ямы, расширив сферу своего участия до всякого живого существа, до целого мира. И тогда... Но,Никто не сможет выполнить эту задачу до конца, но попытки добиться этой цели, являются частью освобождения.
Она также напомнила, что продюсер постоянно мешал своим подопечным делать сольную карьеру. А в работе отличался жесткими правилами и тиранией.
"Даже новые артисты, как Кристина Кошелева, покидают лейбл", – отметила блогер.
Славина недоумевает, почему все исполнители пытаются оставить положительное впечатление и историю ухода? "Что на самом деле кроется там, одному Богу известно. Но я думаю, когда-нибудь эта завеса откроется для всех", – подытожила модель.
Напомним, контракт Наргиз с продюсерским центром Фадеева расторгнут. Как рассказала сама певица, после ухода из лейбла у нее сорвался гастрольный тур. В этом она винит Максима Александровича. Кроме того, вокалистка больше не сможет исполнять песни, написанные для нее продюсером.
Популярные темы форума
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Как переехать жить в Европу?
Библия — главная книга или завиральные истории?
Муж ушёл потому что не могу родить
Узнала что дочь спит за деньги
Как воспитать собаку
Где бы ты сегодня хотел жить? В какой стране и почему?
Умерла Алла Вербер
Роза Сябитова выходит замуж.
Мальчики