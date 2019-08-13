Полуголая дочь сорвала съемку Орбакайте

В Юрмале сейчас отдыхает много отечественных знаменитостей. Не секрет, что свои апартаменты в этом городе есть и у юмориста Владимира Винокура, и у автора-песенника Игоря Николаева. Каждый год на несколько недель там арендуют виллу Максим Галкин и Алла Пугачева. Их дети Гарри и Лиза наслаждаются ласковым Балтийским морем и теплым солнцем. Не осталась в стороне и дочь Примадонны Кристина Орбакайте.
Певица проводит все свободное время с дочкой Клавой: они гуляют по пляжу, поют песни, фотографируются и снимаются на видео. Кадры популярная исполнительница выкладывает в Instagram. Одну из съемок матери семилетняя Клавдия буквально сорвала. "Когда позируешь для фото, но кое-кто решил подшутить", – написала Кристина Орбакайте.
На фотографиях певица позирует на камеру, и в этот момент в кадр вбегает Клава. Причем, судя по изображениям, кроме трусиков на девочке ничего не было. Многие подписчики в своих отзывах отметили последнее фото. На нем Кристина Орбакайте указывает пальцем на прошмыгнувшую мимо Клаву.
Пользователи Сети с юмором отнеслись к публикации. Артисты Игорь Николаев, Анита Цой, дизайнер Игорь Гуляев и другие отреагировали смеющимися смайликами на снимки Кристины Орбакайте и ее наследницы.
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