"Все было хорошо": Цымбалюк-Романовская ответила на вопрос о сексе с Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская уже более года крутит роман с певцом Прохором Шаляпиным. Пара не скрывает отношения, часто появляется на экранах и дает интервью.
Между тем поклонникам не дает покоя брак пианистки с Арменом Джигарханяном. Все, что касается их совместной жизни, вызывает интерес. И это неудивительно – не часто встретишь супругов разница в возрасте между которыми составляет аж 43 года.
К слову, Виталина раскрывать подробности жизни с народным артистом не любит. Вот и сегодня, 12 августа, получив от читателя "Дни.ру" нескромный вопрос: "Каков Джигарханян в постели?", прямо отвечать отказалась.
"Я отличаюсь тем, что я еще интимные подробности пока что не рассказываю, (смеется) может быть я когда-то доживу до такого состояния, но пока что такой необходимости нет", – заявила Цымбалюк-Романовская.
Следующий вопрос от поклонников был не менее компрометирующим. Интернет-обыватели интересовались, действительно ли Армен Борисович был первым мужчиной Виталины.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
�� Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской 12 августа пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская примет участие в прямом эфире, который проведет для вас @dniru в 14.00 мск. Пишите свои вопросы в комментариях! Подробности на сайте @dniru������ Ссылка в шапке профиля! Фото: www.globallookpress.com #цымбалюк #виталинацымбалюк #прямойэфир #дниру #вопросы
Пианистка вновь ушла от ответа по существу, но в целом сообщила, что с народным артистом жила счастливо, судя по всему, имея в виду интимные отношения тоже. Видимо, несмотря на почтенный возраст, Джигарханян мог и хотел удовлетворять жену и от супружеского долга не отлынивал.
"Я с Арменом Борисовичем прожила счастливых 16 лет, я была ему верной женой. Все было хорошо до того времени, пока не случились всем известные события. Но, кстати, если бы всем известные события не случились, мы бы до сих пор тихо работали в театре и о нас бы никто не знал. Ну Армен Борисович – великий актер, а обо мне гораздо меньше глупостей говорили бы. А сейчас – что имеем, то имеем", – рассудила Виталина Цымбалюк-Романовская.
Популярные темы форума
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Как переехать жить в Европу?
Библия — главная книга или завиральные истории?
Муж ушёл потому что не могу родить
Узнала что дочь спит за деньги
Где бы ты сегодня хотел жить? В какой стране и почему?
Как воспитать собаку
Умерла Алла Вербер
Роза Сябитова выходит замуж.
Зеленский хочет вернуть Крым?