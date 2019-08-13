"Все было хорошо": Цымбалюк-Романовская ответила на вопрос о сексе с Джигарханяном

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла подробности личной жизни. Экс-супруга Народного артиста Армена Джигарханяна ответила на вопросы читателей "Дни.ру" в прямом эфире в Instagram.

Цымбалюк-Романовская уже более года крутит роман с певцом Прохором Шаляпиным. Пара не скрывает отношения, часто появляется на экранах и дает интервью.

Между тем поклонникам не дает покоя брак пианистки с Арменом Джигарханяном. Все, что касается их совместной жизни, вызывает интерес. И это неудивительно – не часто встретишь супругов разница в возрасте между которыми составляет аж 43 года.

К слову, Виталина раскрывать подробности жизни с народным артистом не любит. Вот и сегодня, 12 августа, получив от читателя "Дни.ру" нескромный вопрос: "Каков Джигарханян в постели?", прямо отвечать отказалась.

"Я отличаюсь тем, что я еще интимные подробности пока что не рассказываю, (смеется) может быть я когда-то доживу до такого состояния, но пока что такой необходимости нет", – заявила Цымбалюк-Романовская.

Следующий вопрос от поклонников был не менее компрометирующим. Интернет-обыватели интересовались, действительно ли Армен Борисович был первым мужчиной Виталины.

Пианистка вновь ушла от ответа по существу, но в целом сообщила, что с народным артистом жила счастливо, судя по всему, имея в виду интимные отношения тоже. Видимо, несмотря на почтенный возраст, Джигарханян мог и хотел удовлетворять жену и от супружеского долга не отлынивал.

"Я с Арменом Борисовичем прожила счастливых 16 лет, я была ему верной женой. Все было хорошо до того времени, пока не случились всем известные события. Но, кстати, если бы всем известные события не случились, мы бы до сих пор тихо работали в театре и о нас бы никто не знал. Ну Армен Борисович – великий актер, а обо мне гораздо меньше глупостей говорили бы. А сейчас – что имеем, то имеем", – рассудила Виталина Цымбалюк-Романовская.