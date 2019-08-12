Почему Цымбалюк-Романовскую не пригласили на свадьбу Волочковой

Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на самые каверзные вопросы читателей "Дни.ру". Пианистка, бывшая супруга легендарного актера Армена Джигарханяна высказалась о новой свадьбе, отношении к понятию "светская львица" и о бракосочетании скандально известной балерины Анастасии Волочковой.

Виталина Цымбалюк-Романовская стала очередной звездной гостьей прямого эфира интернет-газеты "Дни.ру" в социальной сети Instagram. Пианистка появилась в студии в головокружительно короткой белой юбке и светлой в цветочек футболке. Завершили образ эффектная укладка и потрясающий загар. Отметим, что недавно Виталина отдыхала в Сочи.

Из отпуска пианистка вернулась в прекрасном настроении и с удовольствием ответила на все вопросы читателей, даже самые каверзные и щекотливые. Цымбалюк-Романовская призналась, что не ради выгоды и корысти 16 лет жила с Арменом Джигарханяном, ухаживая за ним и предугадывая любое желание. По ее словам, это была его инициатива подать на развод. Виталина давно не видела бывшего мужа, и даже когда была такая возможность (экс-супруги жили в одном доме), ей не удалось и краем глаза оценить состояние артиста.

Впрочем, уверена пианистка, самочувствие Армена Джигарханяна вызывает беспокойство. Виталина убеждена, что все два года, как они расстались, артист не понимает происходящего, не осознает современности, и это обстоятельство ее печалит.

Сейчас Цымбалюк-Романовская счастлива с певцом Прохором Шаляпиным. Артисты много времени проводят вместе, посещая различные мероприятия (хотя светской львицей, по ее признанию, себя не ощущает), участвуя в съемках ток-шоу и наслаждаясь обществом друг друга. То и дело в СМИ проскальзывают новости о скорой свадьбе Виталины и Прохора. Но сама пианистка в беседе с изданием "Дни.ру" заявила, что они пока не намерены узаконивать свои отношения.

Прозвучал вопрос читателя о том, что якобы в ближайшее время намерена выйти замуж скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Дескать, танцовщица пойдет под венец с мужчиной, которого тщательно скрывает от чужих глаз. Ходят слухи, что Виталину Цымбалюк-Романовскую на этот праздник не пригласили. Пианистка ответила, что очень рада за балерину, вот только не знакома с ней лично, чтобы быть приглашенной на торжество. Тем не менее, она поздравила Анастасию Волочкову с этим событием. Знает ли о свадьбе сама балерина, неизвестно.