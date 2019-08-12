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Шоу-бизнес

Почему Цымбалюк-Романовскую не пригласили на свадьбу Волочковой

Виталина Цымбалюк-Романовская и Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру
Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на самые каверзные вопросы читателей "Дни.ру". Пианистка, бывшая супруга легендарного актера Армена Джигарханяна высказалась о новой свадьбе, отношении к понятию "светская львица" и о бракосочетании скандально известной балерины Анастасии Волочковой.
прочитано 3030 раз

Виталина Цымбалюк-Романовская стала очередной звездной гостьей прямого эфира интернет-газеты "Дни.ру" в социальной сети Instagram. Пианистка появилась в студии в головокружительно короткой белой юбке и светлой в цветочек футболке. Завершили образ эффектная укладка и потрясающий загар. Отметим, что недавно Виталина отдыхала в Сочи.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Из отпуска пианистка вернулась в прекрасном настроении и с удовольствием ответила на все вопросы читателей, даже самые каверзные и щекотливые. Цымбалюк-Романовская призналась, что не ради выгоды и корысти 16 лет жила с Арменом Джигарханяном, ухаживая за ним и предугадывая любое желание. По ее словам, это была его инициатива подать на развод. Виталина давно не видела бывшего мужа, и даже когда была такая возможность (экс-супруги жили в одном доме), ей не удалось и краем глаза оценить состояние артиста.

Впрочем, уверена пианистка, самочувствие Армена Джигарханяна вызывает беспокойство. Виталина убеждена, что все два года, как они расстались, артист не понимает происходящего, не осознает современности, и это обстоятельство ее печалит.

Сейчас Цымбалюк-Романовская счастлива с певцом Прохором Шаляпиным. Артисты много времени проводят вместе, посещая различные мероприятия (хотя светской львицей, по ее признанию, себя не ощущает), участвуя в съемках ток-шоу и наслаждаясь обществом друг друга. То и дело в СМИ проскальзывают новости о скорой свадьбе Виталины и Прохора. Но сама пианистка в беседе с изданием "Дни.ру" заявила, что они пока не намерены узаконивать свои отношения.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Прозвучал вопрос читателя о том, что якобы в ближайшее время намерена выйти замуж скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Дескать, танцовщица пойдет под венец с мужчиной, которого тщательно скрывает от чужих глаз. Ходят слухи, что Виталину Цымбалюк-Романовскую на этот праздник не пригласили. Пианистка ответила, что очень рада за балерину, вот только не знакома с ней лично, чтобы быть приглашенной на торжество. Тем не менее, она поздравила Анастасию Волочкову с этим событием. Знает ли о свадьбе сама балерина, неизвестно.

Автор: 12 августа 2019, 15:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Как надоела этот «гламурный» головастик! Ей плюёшь в лицо, ей кажется, что дождь идёт! Старый матрас старого извращенца! Какая польза от неё обществу? Ноль.
Гость
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ага пригласи выйдет спор девки спорили на даче у кого рука мохначе,вообще одурели с пиаром пианистки надо чтобы скр требовал ответы на вопросы не шоу,джига остался у разбитого корыта в рваных труселях сыт гастролью пианистки
Гость
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А что за цаца такая, хохлнядская аферистка Цымба, чтобы ее куда то приглашали! Поломойка, жопотерка и по совместительству аферистка!
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС К ЦЫМБАЛЮК!!!
Ответить
Ещё интереснее было бы услышать ответ Цымбалюк на вопрос:"А кто это вообще"

И в правду: КТО ВЫ ТАКАЯ ВИТА ЦЫММБАЛЮК???
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС К ЦЫМБАЛЮК!!!
Ответить
Как "интересно" отчитывается Аряева о проведённой прямой линии?
Вот что я прочёл в комментариях инстаграма:

"Надоела эта грязь!"
"От ее вида, уже тошнит"
"Мерзкая и неинтересная👎🤮🤮🤮"
"Пианиста???????🤣🤣🤣"
"Кто она такая вообще,дура и воровка"
"За что нам Уважать наше ТV, если мусолят эту пошлую бабенку столько раз? Показывали бы хорошие спектакли и фильмы . Пользы было бы больше!"
"В кто это???"
"Виталина добрый день ! Есть не замужняя сестра ? Для меня"
Ответ: "да она и сама отсосет.Опыта море🤣"
"Единогласны вы все человече.во сне живёте да неновистью обрастание. Ступайте в дом свой. Детей накормите. Да к старику в глаза посмотрите. Что ведаете что творите. От чего душу не слышите. Живёте в уме да в его мыслях купаетесь. По колесу ходить будете и с колеса нет выхода пока любовь бога не поймёте. Для него все равные. И если у одного забирает то другому даёт. Ищите своё я. И от него танцуйте. Уж не вы ли воздухом моим дышите. Иль не вы ли воду мою пьёте. Кто вам дал право гнездо чужое трогать. Коли своё соткать не умеете. Пусты вы человече. И душа ваша пуста. Коль друг друга пожирание. Неновистью да злобой обрастание. Будете миром и светом моим. Тенью моей. Дыханием моим. кости да кожа. А годы птицы ваши. Любите пока можете. Прощайте пока живые. Любите пока светит солнце. Радуйтесь пока расчет."
"Она пративно до тошноты,крисинная морда 👎"
"Да,чем же она опасна. И неправда, её любят. Если,она вам не по душе,зачем же за всех говорить." - это единственный коммет в защиту Цы.
"А кто это вообще"
Гость
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Сходила замуж ,опустили в канализацию,ой,фу!Лучше одной жить взаперти!Я вот не разговариваю с чужими людьми вообще ,на контакт не иду,даже на работе,меньше сплетен и бодаться не с кем не надо.
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