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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 августа 2019 года

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Порой звезды сами дают поводы для сплетен, иногда они возникают спонтанно. Как бы то ни было, у любителя светской хроники никогда не бывает затишья. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 августа 2019 года.
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Наташа Королева в бикини соблазнила россиян

На записи исполнительница сначала напевает песню "Символ юности", лежа в гамаке на пляже. После она начинает душевный монолог: "Вьетнам, я не забуду тебя! Это было очень круто! Какой прием, какая погода, ой, да было все супер! Спасибо, Боженька, тебе за эту прекрасную поездку!", – благодарила восхищенная Королева.

В конце ролика она встает и уходит с пляжа летящей походкой. Но потом все же останавливается и начинает кружиться в танце. Стоит отметить, что из одежды на ней были только ярко-синий купальник и парео яркой расцветки. 

Рустам Солнцев раскрыл подноготную грязного скандала с Максимом Фадеевым

По словам шоумена поступок юного исполнителя был весьма опрометчивым. Он считает, что его обвинения ставят его карьеру под серьезный удар.

"Разговоры о том, что у Фадеева сложный характер, идут давно. Чтобы в этом убедиться вам достаточно открыть его социальные сети и почитать какие-нибудь его высказывания. Но Олег назвал его тем словом, которым все последние годы называют Майкла Джексона", – рассказал суть скандала Солнцев.

Волочкова устроила шоу в массажном кабинете

Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный трюк в массажном кабинете на Кипре, где она сейчас отдыхает. Снимок балерина выложила в своем Instagram, он уже набрал сотни лайков.

"Мой шпагат позволяет мне сидеть одновременно не только на двух стульях, но и на двух массажных кушетках. А купальники мини-бикини делают эти фото более интересными и тиражируемыми, согласитесь?", – написала Волочкова, признавшись, что в этот раз для съемки ей потребовалась помощь мужчины.

Ольга Бузова растаяла в объятиях мужской толпы

На своей странице в Instagram звезда опубликовала новый ролик. На нем она запечатлена в обнимку с компанией мужчин.

"Анапа, вот это прием! Тот, кто хочет меня увидеть и удивить, обязательно сделает это! Парни, Спасибо! Ваша Оля!", – подписала пост обескураженная поп-исполнительница.

Анастасия Решетова столкнулась с опасностью во время беременности

23-летняя невеста рэпера Тимати познает все прелести первой беременности. Но, как оказалось, накануне она столкнулась с первыми серьезными трудностями интересного положения.

В последнее время бизнесвумен все чаще публикует посты на тему своего интересного положения. Она делится самыми интимными подробностями этого периода своей жизни. Кроме того, Решетова часто спрашивает совета у подписчиц, которые уже прошли этот жизненный этап.

Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 августа 2019 года, в разделе и специальных сюжетах.

11 августа 2019, 16:54

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