Рустам Солнцев раскрыл подноготную грязного скандала с Максимом Фадеевым

Шоумен и экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев внимательно следит за самыми громкими скандалами и яркими новостями. На этот раз в поле его зрения попал нашумевший конфликт с участием продюсера Максима Фадеева и певца Олега Майями.

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