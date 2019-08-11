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Шоу-бизнес

Рустам Солнцев раскрыл подноготную грязного скандала с Максимом Фадеевым

Максим Фадеев. Фото: www.globallookpress.com
Шоумен и экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев внимательно следит за самыми громкими скандалами и яркими новостями. На этот раз в поле его зрения попал нашумевший конфликт с участием продюсера Максима Фадеева и певца Олега Майями.
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По словам шоумена поступок юного исполнителя был весьма опрометчивым. Он считает, что его обвинения ставят его карьеру под серьезный удар.

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"Разговоры о том, что у Фадеева сложный характер, идут давно. Чтобы в этом убедиться вам достаточно открыть его социальные сети и почитать какие-нибудь его высказывания. Но Олег назвал его тем словом, которым все последние годы называют Майкла Джексона", – рассказал суть скандала Солнцев.

Также он отметил, что за такое высказывание можно привлечь к суду. Тем более, что Майями никак не аргументировал свое обвинение. "Нехорошо получается. Ты брякнул и пропал", – обратился к юному музыканту Рустам.

Экс-участник "Дома-2" предполагает, что все дело в обиде. Он напомнил, что Максим Александрович давал Олегу шанс проявить себя, как артист, дважды. Он не смог воспользоваться ими, поэтому осталось только хайповать. 

"Так бывает, когда недопевец вроде тебя пытается сделать карьеру, опираясь на ресурс известного продюсера", – высказался шоумен. 

Отметим, что ранее Солнцев и Майями уже были знакомы. Они оба в прошлом были участниками телестройки. По мнению Рустама, Олег проявил себя там, как дешевка. Собственно, поэтому хамский поступок певца не слишком удивил шоумена. 

Автор: 11 августа 2019, 13:42
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