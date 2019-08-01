"До колен": сплетницу Черно из шоу "Дом-2" заклевали из-за висящего живота

Саша и Сергей обсуждают Андрея Шабарина и его возлюбленную Розу Райсон. По словам Черно, участник шоу "Дом-2" под каблуком у зазнобы. Якобы Роза настраивает Андрея против других обитателей телестройки.
Захарьяш согласился с собеседницей. "Бабы, которые так пищат, в них есть эта стервозность", – добавил он.
Отметим, что поклонники шоу "Дом-2" Сашу и Сергея осудили. Звезд телестройки назвали гадкими сплетниками. Особо от критиков досталось Черно.
"Ах, ты ж Хрячина ... Там пошептала , там пошушукала – 👎крыса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ее поведение как авторитета🤣", "Черно везде свой нос сует. В своей семье только порядка нет. Грязнуля. Самая грязная баба проекта", "Черно ходит как сплетница всем все доносит", – писали зрители шоу "Дом-2" в комментариях.
По мнению интернет-обывателей, Саше Черно необходимо перестать копаться в чужом грязном белье и срочно заняться своей внешностью. Также пользователи Сети спорили, действительно ли она сбросила вес.
"Черно заметно похудела смотрю 👍", "Где шуня,в каком месте похудела,сейчас пришлась,живот висит,зачем врать,для чего?", "Идет живот до колен весит где ее похудение врет как жрала так и продолжает хватит всех разбирать и тебе и купиным жса", "Не, реально похудела. Габариты по меньше стали", – писали фанаты шоу "Дом-2".
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