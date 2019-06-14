"Картофельный мешок": толстушку из "Дома-2" закармливают как на убой
В Сети появился анонс нового выпуска проекта "Дом-2". На нем участник Алексей Купин принес Александре Черно прямо в комнату тарелку еды – овощи и гренки. "Второй завтрак, либо первый обед, либо перекус, называйте, как хотите", – отметил молодой человек. Он также заявил, что в этом деле – лишь посредник.
"Вы что, хотите меня закормить?" – спросила Саша. Он отметил также, что это безбелковая диета. Потом парень нежно распрощался и ушел.
В комментариях началась очередная бойня. Многие начали издеваться над девушкой из-за ее лишнего веса. "У нее желудок, как картофельный мешок", – иронично подметила критик.
Но некоторые фанаты встали на ее защиту. "Господи, да чего ж вы все такие злые? Оставьте ее в покое, пусть ест, сколько хочет и что хочет!" – написала обожательница.
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