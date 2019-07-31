"Ухожу в мир иной": звезда "Дома-2" попрощалась с родными

Лиза Триандафилиди пришла на проект "Дом-2" 17 Марта 2017 года, чтобы построить семью. Там она долго искала свое счастье, встречалась с разными мужчинами, и в результате решила связать себя узами брака с Лешей Чайчицем. Но семья их существовала недолго. А ее крах привел в итоге женщину к больничной койке.

Развод с Чайчицем, тяжба с первым мужем, который запрещает Лизе видеться с их общей дочерью – все это серьезно пошатнуло здоровье Триандафилиди, и она слегла.

"Я просто упала в обморок и была без сознания, – плачет Лиза. – Меня доставили в клинику и какое-то время я не приходила в себя. Если честно, было ощущение, что я ухожу в мир иной. Перед глазами была пелена. Я действительно думала, что умираю. Врачи сказали, что это переутомление. До сих пор прихожу в себя и пока еще не восстановилась".

Мысленно Лиза простилась с родными и теми мужчинами, с которыми была в разное время близка. Это и Захар Саленко, и Стас Дехтяренко, и поп Вальтер Соломенцев... Кстати, возможно, именно после связи со священнослужителем красотка решила уйти в монастырь.

"Когда ты оказываешься на грани жизни и смерти, то начинаешь мыслить по-другому, – смахивает с накрашенной щечки слезу Лиза. – Поэтому я собираюсь пожить в монастыре. Хочу побыть вдали от мирской суеты, интернета, постоянных пересудов и разборок. Мне кажется, меня сглазили".

Свой аккаунт в Instagram звезда "Дома-2" уже закрыла для посторонних. Теперь она выбирает уютную обитель, где сможет укрыться от мирских соблазнов и искушений. "В свое время это помогло моей маме, которая тоже находилась в тупике, – уверяет похотливая Лиза. – Какое-то время она жила в храме, дала обет молчания и три дня не разговаривала. Это очень помогает разобраться в себе и своих мыслях".

Детокс от постоянного секса и от социальных сетей, как пишет журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", должен помочь Лизе достичь душевной гармонии и выйти на истинный путь. К тому же, видимо, длительное воздержание поможет ей после выхода из монастыря испытывать более яркий и продолжительный оргазм.