"По 16 часов не ем": Андреева морит себя голодом
Телеведущая Екатерина Андреева голодает по 16 часов в день. Звезда поделилась рецептом здоровья в Instagram. По словам Андреевой, в Москве она ест вечером в 19 часов – а следующий прием пищи у нее только на следующее утро, в 11 часов.
"Все начинаем так любить себя, что на 16 часов забываем что такое еда. А? Что? Еда? Не слышали про такое!", – делится опытом ведущая.
Екатерина Андреева подчеркнула, что завтрак должен быть вкусным и полезным. Она показала, чем сама собиралась завтракать в отеле в Греции, где звезда сейчас отдыхает. Телеведущая показала накрытый стол и прокомментировала меню: яйца пашот, сваренная на молоке без лактозы каша, черешня, сыры, авокадо, лосось, омлет из белков и мятный чай.
Подписчики, как выяснилось, тоже в основном сторонники здорового питания и диет. Большинство согласились с рекомендациями Екатерины Андреевой – а некоторые сообщили, что придерживаются такой же системы. Нашлись среди фолловеров и знатоки, которые заявили, что все новое – хорошо забытое старое. Оказывается, периодическое голодание известно с давних времен.
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