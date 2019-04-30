Андреева с цепями на лице вызвала экстаз
Ведущая Первого канала посетила Башкирский театр оперы и балета. Оставшись под впечатлением от увиденной премьеры оперы "Атилла", Екатерина Андреева выложила снимки в необычном головном уборе с цепями, ниспадающими на лицо.
"Это кашмау (не путать с кошмаром) украсит еще одну милую головку. Ох, это оказался не кокошник… А это другое... зороастрийское..." – подписала кадры знаменитость. При этом Екатерина Андреева напомнила подписчикам, что в основе учения Заратустры – свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний.
Однако пользователей соцсети заинтересовала не столько история костюма и учение зороастризма, сколько внешний вид теледивы. Подавляющее большинство комментаторов сочли его восхитительным. Они отметили, что Екатерине Андреевой очень идет этот головной убор.
Фолловеры пришли в экстаз, завалив телеведущую комплиментами. "Катюшенька, вы очень красивая!!! И что бы ни надели, все к лицу", "Обожаю вас", "Вы прекрасны!", "Царица Екатерина", "Клеопатра", "Роскошная женщина!", "Бесподобная!" – высказались поклонники Екатерины Андреевой. Отметим, для многих остается загадкой, как в 57 лет Екатерине Андреевой удается так хорошо выглядеть.
Ранее ведущая программы "Время" отправилась в Южно-Африканскую Республику, откуда регулярно публиковала снимки в социальных сетях. Екатерина Андреева не скрывает, что любит путешествовать по диким местам.
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