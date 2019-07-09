Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июля 2019 года
Певица Светлана Лобода, в отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, редко дает интервью и почти ничего не рассказывает о личной жизни. Певица предпочитает лишний раз не распространяться о том, что происходит за светом софитов и работой за микрофоном.
Поэтому каждая новая фотография артистки со старшей дочкой Евой рассматривается журналистами и фанатами на вес золота. А уж если Светлана покажет младшую наследницу Тильду, то вообще будет фурор.
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