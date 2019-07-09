"Начался неприятный процесс": сын о состоянии Армена Джигарханяна
Прибыв в столицу, Степан каждый день виделся с Арменом Джигарханяном. "Он находится в своей квартире, в которой прожил долгие годы. Конечно, у него есть помощница – медсестра, которая за ним ухаживает. Я даже не ожидал, что наша встреча пройдет с такой теплотой", – признался приемный сын.
Степан отметил, что актер несколько постарел. Это неудивительно, ведь Джигарханяну уже 83 года, но, по словам родственника, держится тот "бодрячком". Сын отметил, что, когда появился в квартире актера, обратил внимание на складное кресло-коляску. Он спросил у него, зачем она ему, ведь он ей не пользуется.
"Оказалось, что несколько месяцев назад ему было не очень хорошо. На нервной почве, в связи с высказываниями Виталины на "Пусть говорят", где она устраивала чуть ли не дебоши, у отца начался неприятный процесс. И именно тогда эта штука появилась в квартире. Потом, когда все затихло, и Виталина ушла из этой темы, когда перестали трепать его имя, все пришло в норму", – рассказал Степан.
Он отметил, что сейчас Джигарханян чувствует себя гораздо лучше. "Абсолютно трезво мыслит. Во время общения со мной ни разу не заговорился, не потерял нить разговора", – сообщил приемный сын Армена Джигарханяна. При этом в беседе с отцом о Виталине Цымбалюк-Романовской речь не заходила.
Степан объяснил, что нарочно не говорил о бывшей жене отца, потому что понимает: это его болевая точка, и он не хотел открывать зажившую рану. "Эта тема уходит в прошлое, во всяком случае из нашей семьи", – цитирует Степана Джигарханяна "Собеседник".
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