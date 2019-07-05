Первая встреча Крида и известной актрисы завершилась интимным моментом

Певец пробует свои силы в кино. Егор Крид признался, что полюбил партнершу по фильму.

Артист участвует в съемках картины "(Не)идеальный мужчина". Звезде досталась одна из главных ролей. Для Егора Крида эта работа станет дебютом в кино.

Отметим, что из-за съемок артист чуть не угодил в скандал. В Сеть просочились снимки с площадки, который многие поклонники восприняли всерьез. На опубликованных фото Егор Крид целует актрису Юлию Александрову, которая, к слову, замужем и воспитывает ребенка. Интернет-обыватели возмутились было, однако позже выяснилось, что актриса и певец изображают страсть на камеру.

В интервью порталу People Talk Егор Крид отметил, что на съемках "(Не)идеального мужчины" были не только поцелуи. По словам певца, в картине есть пикантные сцены с его участием.

"Да, мы их (постельные сцены – прим. ред.) уже все сняли. Мы с этого начали фильм. Это было наше первое знакомство. Юля безумно крутая и талантливая актриса. Мне повезло с партнером, она охренительно играет. Я прям очень сильно ее полюбил за эти дни", – рассказал Егор.

Отметим, что фанаты смогут оценить кинодебют Егора Крида только в следующем году. Однако, по словам самого певца, продюсеры картины им очень довольны.

"Мне здесь не приходится играть что-то очень сложное и драматичное. Я никогда не буду обесценивать актерскую работу, но эта роль мне очень близка, поэтому дается легко", – говорит Егор Крид.