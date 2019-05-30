"Шел бы в цирк": Егора Крида поймали на наглой лжи

Егор Крид солгал, отвечая на вопрос Юрия дудя о скандале с фотографом в Нью-Йорке. Аркен изложил в соцсети свою версию событий, которую подтвердили многочисленные свидетели.

Очередной скандал с участием Егора Крида разгорелся после того, как рэпер дал интервью известному блогеру Юрию Дудю. Сомнения у посмотревших очередной выпуск программы "вДудь" на YouTube вызвали многие эпизоды – в частности, рассказ музыканта о конфликте с фотографом Аркеном.

"Ты говоришь, что все это "выдуманное дерьмо". Выдуманное ли? Как ты живешь в таком количестве лжи парень? Или это по кайфу тебе? Ты, Булаткин, "требовательный перфекционист, особенно когда люди получают деньги за это". За свою работу оплаты я не получал, да и в ответ ни благодарности, ни указания авторства, более того, ты, ленивец опоздал съемку на ШЕСТЬ часов в тот день, и еще тонну дисреспекта в мой адрес вылил", - ответил Криду возмущенный Аркен в Instagram.

Фотограф отметил, что Егор Крид, наплевав на то, что его ждут люди, явился на фотосессию около полуночи – тогда как договоренность была на 17 часов. Просто по дороге он решил заняться шопингом и утолить голод. Добравшись, наконец, до одного из лучших заведений Манхэттена, где ему для съемки освободили целый этаж, рэпер поинтересовался – нет ли помещения получше. Аркен подчеркивает – это при том, что все для Крида, включая фотосессию, делалось бесплатно.

В итоге Егор Крид, который даже не удосужился поблагодарить фотографа за его работу, выложил в Сеть снимки, не указав при этом их авторства – что, естественно, рассердило Аркена еще больше. Пост поддержали множество пользователей, в доказательство автор приложил скрины переписки.

"Зачем тебе охрана из двух огромных громил в Нью Йорке, Егор? Тебя тут никто не знает", – заключил Аркен. Он припомнил заявление Егора Крида о том, что музыкант "ненавидит российский шоу-бизнес". Фотограф заметил, что при таком отношении к эстраде лучше бы рэпер пошел в цирк. По его мнению, такому "клоуну" там всегда найдется место.