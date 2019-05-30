"Шел бы в цирк": Егора Крида поймали на наглой лжи

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Четверг 30 мая
Лента новостей
04:11
Молоко вызывает смертельные заболевания
21:33
Дмитрий Саблин организовал встречу патриарха Кирилла с детьми Сирии
18:37
В Башкирии иномарка насмерть сбила пенсионерку
18:01
Наследник Овечкина сбежал от матери
17:50
Под Москвой во время работы коммунальщиков вспыхнула газонокосилка
17:15
Синдром Квазимодо: почему люди недовольны своей внешностью
17:00
Под Петербургом мужчину изувечили бейсбольной битой
16:52
Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах
16:51
Как без водки?: Собчак отказалась общаться с мужчинами трезвой
16:24
Дума ужесточает наказание для пьяных водителей
16:15
Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
16:08
Стоцкая раскрыла правду о схожести своего сына с Филиппом Киркоровым
16:04
Беспечного Меньшикова выдворяют из роскошной квартиры в центре Москвы
16:02
"Молчи, за умного сойдешь": Макаревича ткнули лицом в грязь
15:47
Массовая драка в Петербурге обернулась серьезными последствиями
15:37
Anews назвал лауреатов премии "Лучшие в России"
15:37
Потоп и голод: вычислена дата конца света
15:30
Ухажер Цымбалюк-Романовской покалечил Шаляпина
15:16
Раскрыты страшные причины появления прыщей у взрослых
15:13
Изворотливого Зеленского приперли к стенке в Германии
15:05
Трудовые права, дольщики, нацпроекты: Генпрокурор Чайка отчитался перед Думой
15:05
Звездные танцовщики выступят на фестивале "Мировые балетные каникулы"
14:58
Баста стал лицом рекламы Head & Shoulders
14:47
Как на сковородке: москвичей предупредили об адском пекле
14:37
Дни Италии пройдут в Москве
14:24
"Мне нужно ее спасти!": Гоген Солнцев о катастрофическом состоянии жены-пенсионерки
14:17
Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера
14:17
Москва жестко ответила на попытку втянуть ее в секс-скандал
14:15
"А Влад знает?": Тодоренко намылилась замуж
13:51
Сюрприз от Путина: стаж для пенсии посчитают по-новому
13:49
"Это засосы": жена показала странные пятна у Малахова
13:48
"ЕР" держит на контроле развитие сельских территорий
13:46
"Долго мучила": оставшаяся в одиночестве Ковальчук шокировала признанием о муже
13:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года
13:43
В Москве открылась выставка знаменитого историка моды Александра Васильева
13:25
"Ух, эти щечки, эти ушки": Кудрявый сын Жасмин умилил народ
13:09
Жесткое расставание сделало рабыню из Миддлтон
12:57
"Пусть побудет один": Боярская дала свободу Матвееву
12:53
Наказы севастопольцев лягут в основу программы "ЕР"
12:36
Как похудеть на рыбном рационе
12:34
Любовник Собчак стал худруком Театра на Малой Бронной
12:30
"Мир праху": зверское убийство ужаснуло Захарову
12:23
Группа Disturbed возвращается в Россию
12:23
"Наша граница на замке": Ургант жестко высмеял проигравшего Лазарева
12:18
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
12:08
Дочь рассказала о прибавлении в семействе Карины Мишулиной
11:45
Муж сообщил об уходе Полины Гагариной
11:40
Собчак влезла в грязные разборки с Дерипаской
11:37
Дебошир Панин получил штраф на десятки тысяч за курение в самолете
11:24
Отчаявшийся Иван Краско собирается в дом престарелых
11:22
Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие
11:19
Сбежавшая в Канаду Медведева сделала откровенное признание о России
11:04
"Орала и плакала навзрыд": известную актрису раздели и довели до срыва
11:02
Зеленский нанес мощный удар униженному Порошенко
10:58
Звезду "Игры престолов" упекли в клинику из-за алкоголизма
10:37
Виторган бурно отреагировал на рождение третьего ребенка
10:25
Меган Маркл получила по самому больному
10:16
Цены на сало на Украине взлетели на фоне острого дефицита
10:07
Потрясенная Волочкова приняла важное решение
10:04
Чему казахские реформы могут научить СНГ
10:03
"Канонизировать!": на могиле Началовой замироточил крест
09:39
"Может быть, и мне вернут": Саакашвили дал надежду страдающей Королевой
09:38
Россиянам предложили выдавать отцовский капитал
09:19
С российских прилавков могут исчезнуть слабоалкогольные коктейли
09:12
Голая Брухунова показала видео из ванной
08:57
Запретил пить: опубликовано необычное видео с Путиным и беременной
08:35
Невеста Пугачева рассказала о тайной свадьбе
08:14
Не лезь: возмущенную Кудрявцеву бесцеремонно заткнули
07:02
"Только свистни": Зеленскому подсунули тоскующую Лолиту
06:18
Бородатая женщина откровенно рассказала о поиске второй половинки
05:12
Над пациентами новосибирской больницы издевалась студентка
04:35
Народ в шоке от зарплаты хоккеиста Ильи Ковальчука
02:14
Самец из шоу "Дом-2" раскрыл подробности интима
00:04
Куча процедур: раскрыт главный секрет переделанной Лорак
22:02
Помилованной Собчак присматривают место на Первом канале
21:54
Зеленский крупно опозорился из-за поездки на передовую
21:48
Помолодевшую Бузову приняли за школьницу
21:24
Меланья Трамп очаровала японскую императрицу
20:50
Режиссер Лунгин сделал заявление после известия о госпитализации
20:44
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 мая 2019 года
20:34
"Мне было некомфортно": Крид высказался о романе с меркантильной Нюшей
19:57
Рвущийся на Украину Саакашвили сделал заявление о мести Порошенко
19:34
Крид влепил пощечину буйному Киселеву
19:29
В Уфе беременная женщина выпала из окна
18:49
Раскрыта причина войны Порошенко с начальником Зеленского
18:49
Малахов выяснил судьбу печально известных сестер Хачатурян
18:26
Наконец-то: Зеленский прислушался к мудрому совету Путина
18:09
Уголовные дела довели до паники нервного Порошенко
17:48
Исаева впервые заявила о святости Началовой
17:29
Обколотая Федосеева-Шукшина около года жила затворницей
17:13
Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
17:04
Тарзан впервые высказался о романе сына с красоткой из "Дома-2"
16:59
Порошенко раскошелится за удар по Зеленскому
16:27
Гибридный Lexus RX 450h Exclusive: революция в стиле "люкс"
16:24
Россия и Южная Корея укрепляют межпарламентское сотрудничество
16:22
Травяной чай доводит до реанимации
16:20
Шепелев разоблачил подлый обман звезды сериала "Кадетство"
16:01
Тимати атаковали после очередного провала
15:50
В Уфе автоледи насмерть сбила ребенка на велосипеде
15:44
"Что непонятного?!": безграмотная Седокова публично опозорилась
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поргина отдала вещи Караченцова
Жесткое расставание сделало рабыню из Миддлтон
Страшное горе: 80-летняя Федосеева-Шукшина оказалась в инвалидном кресле
Лицемерного Диброва посадили в лужу
Зеленский тянет руки к Крымскому мосту
Курение кальянов вызывает туберкулез
Шоу-бизнес

"Шел бы в цирк": Егора Крида поймали на наглой лжи

Егор Крид. Фото: www.globallookpress.com
Егор Крид солгал, отвечая на вопрос Юрия дудя о скандале с фотографом в Нью-Йорке. Аркен изложил в соцсети свою версию событий, которую подтвердили многочисленные свидетели.
прочитано 171 раз

Очередной скандал с участием Егора Крида разгорелся после того, как рэпер дал интервью известному блогеру Юрию Дудю. Сомнения у посмотревших очередной выпуск программы "вДудь" на YouTube вызвали многие эпизоды – в частности, рассказ музыканта о конфликте с фотографом Аркеном.

ПО ТЕМЕ

Крид влепил пощечину буйному Киселеву

"Мне было некомфортно": Крид высказался о романе с меркантильной Нюшей

 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

"Ты говоришь, что все это "выдуманное дерьмо". Выдуманное ли? Как ты живешь в таком количестве лжи парень? Или это по кайфу тебе? Ты, Булаткин, "требовательный перфекционист, особенно когда люди получают деньги за это". За свою работу оплаты я не получал, да и в ответ ни благодарности, ни указания авторства, более того, ты, ленивец опоздал съемку на ШЕСТЬ часов в тот день, и еще тонну дисреспекта в мой адрес вылил", - ответил Криду возмущенный Аркен в Instagram.

Фотограф отметил, что Егор Крид, наплевав на то, что его ждут люди, явился на фотосессию около полуночи – тогда как договоренность была на 17 часов. Просто по дороге он решил заняться шопингом и утолить голод. Добравшись, наконец, до одного из лучших заведений Манхэттена, где ему для съемки освободили целый этаж, рэпер поинтересовался – нет ли помещения получше. Аркен подчеркивает – это при том, что все для Крида, включая фотосессию, делалось бесплатно.

В итоге Егор Крид, который даже не удосужился поблагодарить фотографа за его работу, выложил в Сеть снимки, не указав при этом их авторства – что, естественно, рассердило Аркена еще больше. Пост поддержали множество пользователей, в доказательство автор приложил скрины переписки.

"Зачем тебе охрана из двух огромных громил в Нью Йорке, Егор? Тебя тут никто не знает", – заключил Аркен. Он припомнил заявление Егора Крида о том, что музыкант "ненавидит российский шоу-бизнес". Фотограф заметил, что при таком отношении к эстраде лучше бы рэпер пошел в цирк. По его мнению, такому "клоуну" там всегда найдется место.

Автор: Андрей Евлампиев30 мая 2019, 06:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чем горячая Одинцова покорила Егора Крида

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/VPJFEC Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
1

Популярные темы форума

Политика

"Глотку перегрызет": Зеленскому дорого обойдется возвращение Саакашивили
Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Замироточивший крест на могиле Началовой поставил народ на уши
"Космически прекрасная": показавшая себя без макияжа Боня показалась идеальной
Восторженный Билан озадачил признанием в любви
Поргина отдала вещи Караченцова

Проишествия

Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Шоу-бизнес

"Канонизировать!": на могиле Началовой замироточил крест

Люди молятся и называют увиденное чудом
Шоу-бизнес

Виторган бурно отреагировал на рождение третьего ребенка

Актер прокомментировал фото новорожденного
Шоу-бизнес

Муж сообщил об уходе Полины Гагариной

Камнем преткновения является его внешность
Шоу-бизнес

"Пусть побудет один": Боярская дала свободу Матвееву

Откровенное интервью популярной актрисы

Гороскоп

Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак

Фоторепортажи

Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие
Не Алентова: Меньшова сняли под ручку с молодой пышногрудой красавицей
Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа

Спорт

Сбежавшая в Канаду Медведева сделала откровенное признание о России
Народ в шоке от зарплаты хоккеиста Ильи Ковальчука
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Под Петербургом мужчину изувечили бейсбольной битой
Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru