Запашный взбесился из-за темнокожей Русалочки
Артист отреагировал на новость о том, что в новой экранизации сказки "Русалочка" главная роль досталась темнокожей RnB-исполнительнице Халли Бейли. 19-летняя певица является протеже знаменитой певицы Бейонсе, для юной прелестницы роль всеми любимой Ариэль станет кинодебютом.
В связи с этим Эдгард Запашный заметил, что происходящее на Западе все больше начинает походить на абсурд. Он написал об этом в личном Instagram.
"В новом фильме компании Дисней "Русалочку" будет играть темнокожая актриса!!!🤷♂️ В какой стране мира сейчас притесняют негров(это Русское слово не несущее негатива и мне плевать на некоторую схожесть с английским словом!)!,что они так активно продвигают свои позиции!? Почему общество ведется на эту фигню!? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметил взбешенный Эдгард Запашный.
Дрессировщик выразил опасение, что вскоре мы сможем лицезреть Белоснежку в исполнении "чернокожего гея-инвалида". "Я не расист, не гомофоб, но меня просто удивляет все это", – резюмировал Эдгард.
Мнения пользователей Сети по поводу новой Русалочки разделились. Кто-то поддержал гнев Эдгарда Запашного, другие же упрекнули артиста в ограниченности мышления, мол, Ариэль вымышленный персонаж, а, значит, может выглядеть как угодно.
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