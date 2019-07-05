Запашный взбесился из-за темнокожей Русалочки

Известный российский дрессировщик возмущен происходящим в западном кинематографе. Эдгард Запашный осуждают излишнюю толерантность.

Артист отреагировал на новость о том, что в новой экранизации сказки "Русалочка" главная роль досталась темнокожей RnB-исполнительнице Халли Бейли. 19-летняя певица является протеже знаменитой певицы Бейонсе, для юной прелестницы роль всеми любимой Ариэль станет кинодебютом.

В связи с этим Эдгард Запашный заметил, что происходящее на Западе все больше начинает походить на абсурд. Он написал об этом в личном Instagram.

"В новом фильме компании Дисней "Русалочку" будет играть темнокожая актриса!!!🤷‍♂️ В какой стране мира сейчас притесняют негров(это Русское слово не несущее негатива и мне плевать на некоторую схожесть с английским словом!)!,что они так активно продвигают свои позиции!? Почему общество ведется на эту фигню!? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметил взбешенный Эдгард Запашный.

Дрессировщик выразил опасение, что вскоре мы сможем лицезреть Белоснежку в исполнении "чернокожего гея-инвалида". "Я не расист, не гомофоб, но меня просто удивляет все это", – резюмировал Эдгард.

Мнения пользователей Сети по поводу новой Русалочки разделились. Кто-то поддержал гнев Эдгарда Запашного, другие же упрекнули артиста в ограниченности мышления, мол, Ариэль вымышленный персонаж, а, значит, может выглядеть как угодно.