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Шире рот: секс-инструктор по технике глубокой глотки тренируется на похотливом Панине

Фото: pixabay.com
Мастер-классы по технике оральных ласк пользуются сегодня большим спросом. За умение с научным подходом доставлять удовольствие мужчине, доводить до экстаза, правильно раскрывать рот и прятать фарфоровые "голливудские" зубы за накачанными губами дамы платят по шесть-семь тысяч рублей.
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Виктория Рахматулина зарабатывает на кусок хлеба тем, что ездит по стране и учит всех желающих технике фелляции. Ближайшие открытые мастер-классы она проведет в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Как ожидается, после интенсивного тренинга глотки учениц раскроются донельзя.

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Алексей Вячеславович Панин актер

И тогда они вполне справятся с лауреатом госпремии России Алексеем Паниным, известным своей похотливостью и извращенными фантазиями. Судя по всему, сама Рахматулина на звезде фильма "Жмурки" оттачивала свое уникальное мастерство. Ведь с Паниным она снималась в одном из клипов, а на ее странице в социальной сети есть совместное с ним фото. 

Хотя там, где Виктория училась, Алексей Панин вполне мог бы преподавать. Интернет не раз облетали записи его сексуальных утех. То он в женских чулках бегает по улицам и мастурбирует под кустами, то занимается сексом без защиты с мужчиной, а то артиста ублажает миниатюрная дамская ножка. 

Бог ведает, что связывает Викторию и Алексея на самом деле. Но, наверное, они вполне могли бы выступать дуэтом и гастролировать по стране. Оба – большие специалисты по технике и методике самых разных видов секса, имена обоих достаточно раскручены. Тем более, за удовольствие опробовать новые важные жизненные навыки на знаменитом артисте можно было бы брать с провинциалок большие деньги. Очередь бы стояла из желающих попрактиковаться на самом Алексее Панине! Это ведь не кино, где ролей приходится ждать годами. 

Автор: Иван Губкин5 июля 2019, 21:35
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