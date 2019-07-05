Актриса Арнтгольц спрыгнула с 9-этажного дома

Татьяна Арнтгольц решилась на радикальный шаг. Популярная актриса сделала головокружительный прыжок с девятиэтажного дома.

Татьяна Арнтгольц боится высоты, но все равно пошла на риск. Это случилось на съемках фильма "25-й час" – проекта Первого канала, где артистка исполняет роль журналистки Анны Громовой.

"На съемках было много трюковых сцен, поэтому были моменты, когда мне хорошенько пощекотали нервы. Я вообще боюсь высоты, а там была сцена, когда мы падаем с девятиэтажного дома. Без нас нельзя было это снять, поэтому нас подвесили на огромные тросы, и потом мы снимали падение. Это было очень страшно. В жизни я, конечно, никогда бы этого не сделала", – призналась Арнтгольц.

Сюжет строится вокруг способности героини в экстремальных ситуациях возвращаться на час назад, чтобы исправить события. По словам актрисы, ее персонаж пытается кого-то спасти, поэтому жанр ленты определен как фантастически-криминальная драма.

"Сама по себе моя Аня – человек, увлеченный работой, профессией, и, наверное, именно поэтому у нее рушится личная жизнь. Она перфекционист в своем деле и правдолюб. Каждая серия связана с правдой, которую героиня пытается найти и доказать", – пояснила звезда.

У фильма необычная концовка. Татьяна Арнтгольц в беседе с изданием StarHit подчеркнула: "Я философски смотрю на этот финал, потому что считаю, если человеку дается особенный дар – за него нужно будет заплатить, и плата будет немалой. Моя героиня как отважная девчонка взяла на себя эту ответственность, поэтому у нее появился шанс начать жизнь заново".